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Faizi bırak eve gel!

Gülistan ALAGÖZ
02.02.2018 - 22:55 | Son Güncelleme:

‘Konut hâlâ iyi bir yatırım aracı’ diyen Emlak Konut, projelerinden ev alanlara ödeyeceği peşinat oranına göre yüzde 10 ile 25 arasında indirim yapılacak. Amaç, birikimi olan ancak parasını mevduatta tutan kesimi konut pazarına çekmek.

EMLAK Konut Gayrimenkul GYO, konut pazarını canlandırmak için yeni bir hamleye hazırlanıyor. Son dönemde konut kredi faizlerindeki artış nedeniyle yatırım amaçlı ev alanlar ‘bekle gör’ durumuna geçince, Emlak Konut kampanya yapmaya karar verdi. İstanbul, Ankara ve Anadolu illerde hayata geçen konut projelerinde vatandaşa ödeyeceği peşinat oranına göre indirim yapılacak. Amaç birikimi olan ancak parasını mevduatta tutan kesimi konut pazarına çekmek. Şirket en az mevduat getirisi kadar indirim yapmayı hedefliyor.

Yapılacak indirim oranı projeye ve ödenecek peşinat oranına göre değişecek. 1 hafta içinde devreye girmesi planlanan kampanyanda indirim oranı yüzde 10 ile 25 arasında değişecek. Ayrıca vatandaşa 120 aya kadar vade imkânı da sunulacak. Tüketici enflasyonu (TÜFE) endeksli satışta TÜFE yüzde 10 kabul edilecek. Emlak Konut kampanyası şirketin özel sektör işbirliğiyle yaptığı projelerde değil, tek başına hayata geçirdiği projelerde geçerli olacak. Bu projeler İstanbul, Ankara, Niğde, Nevşehir ve Gebze’de yer alıyor ve toplam 4 bin 539 konut ile ticari birim bulunuyor. Kampanya projelerdeki konutların yüzde 20-25’i için geçerli olacak.

Emlak Konut kampanyalara darbe girişimi sonrası başladı ve faizleri düşürdü. İkinci kampanya Şubat 2017’de başladı, 20 yıl vadeli konut satışının önü açıldı. Üçüncü kampanyada taksitler 1.5 yıl ötelenirken şimdi indirim gündemde.

BU PROJELERİ KAPSAYACAK

- Başkent Emlak Konutları: 1306 konut-23 ticari ünite

- Gebze Emlak Konutları 3. etap: 1955 konut – 97 ticari ünite

- Niğde Emlak Konutları: 349 konut-16 ticari ünite

- Nevşehir Emlak Konutları: 346 konut – 74 ticari ünite

Kuzey Yakası: 373 ticari ünite (Başakşehir-satışta olan bölüm)

Etiketler: gazetehaberleri
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