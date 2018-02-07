CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, faizler konusunda tepki gösterdiği bankalara mesaj vererek, “Birileri hala görmezlikten geliyor. Geçenlerde bir banka karını açıklıyor, 6 küsur milyar TL. Biz bu faiz lobisine mi çalışacağız? Birinci derecede Merkez Bankası ve BDDK aktif rol almak zorunda. Siz aktif rol almadıktan sonra, öbürleri istediği gibi at oynatır. Kesinlikle faizde taviz vermeyeceğiz” dedi.

Vatikan-İtalya temaslarını kendisini izleyen gazetecilere değerlendiren Erdoğan, ekonomi konusunda şu mesajları verdi:

6 MİLYAR LİRA KÂR AÇIKLADI

Faizle ilgili yaptığımız son zirveden sonra arkadaşlar kendi aralarında bir çalışma yürütüyorlar. Bundan sonra tekrar bir araya geleceğiz. Enflasyon, çift haneli rakamdan tek haneye inmiş değil. Bu mantıkla, bu kafayla gidildiği sürece inmez de. Şu anda yüzde 16, 17, 18, hatta 20’nin üzerinde faiz uygulayan bankalar var. Bunların olduğu bir finans sektörü içinde, bir bankacılıkta, yatırımcı nasıl olacak da işin içine girecek? Bu şartlarda istihdam nasıl düzelecek? Yatırım olmadan istihdam olur mu, olmaz, olmayacak. Ama birileri hala görmezlikten geliyor. Geçenlerde bir banka karını açıklıyor: 6 küsur milyar TL. Şimdi biz bu faiz lobisine mi çalışacağız? Bu faiz lobisine çalışırken orada ezilen kim? Millet zannediyor ki krediyi alan eziliyor; krediyi alan değil aslında tüketici eziliyor. Krediyi alan, öyle veya böyle işini çeviriyor; çeviremiyorsa da batıyor. Bütün bunları görmezden gelmek doğru değil.

DEVLET BANKALARI AKTİF OLMALI

Ben arkadaşlara açıkça söyledim. Birinci derecede Merkez Bankası ve BDDK, ondan sonra da devletin bankaları burada aktif rol almak zorunda. Siz aktif rol almadıktan sonra, öbürleri istediği gibi at oynatır. Dediğim gibi çalışma tamamlanınca, tekrar bir araya gelip konuşacağız. Hamdolsun biz IMF gibi bir beladan kurtulduk. Böyle imkan, böyle güç var, biz daha neden çekiniyoruz? İşi sağlam tutarsak oralara ulaşırız, kararlı dik duracağız, kesinlikle faizde taviz vermeyeceğiz. Faizi aşağıya doğru çekeceğiz. Faizi aşağıya doğru çektiğimizde enflasyon da düşecektir. Zira faiz enflasyonla doğru orantılıdır. Bunu görmemiz lazım. ABD’nin İsrail’in Avrupa’nın hali ortada. Hangi tezi savunuyorlar, ne yapıyorlar da onlarda enflasyon böyle bir konumda bulunuyor. Öyle ya da böyle bu meseleyi çözeceğimize inanıyorum.”

‘AKSATMAMA’ SÖZÜ

“Biz, iktidarımız zamanında en önemli savunma anlaşmasını İtalya ile yaptık. Agusta Westland firması ile yapılmış olan helikopter anlaşması bunlardan biridir. Bu helikopterlerin üretim bandında aksama olmasın, üretim daha yoğun bir şekilde devam etsin istiyoruz. Bu hususu kendileriyle konuştuk. Başladığımız andan itibaren 29 ATAK helikopteri ürettik. Gerçekten güzel helikopterler; askerimizin övünçle kullandığı, şu ana kadar aldığımız helikopterlerle mukayese edilemeyecek vasıflara sahip helikopterler. Görüşmede bunun aksatmayacağına dair kendilerinden söz aldık.

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, enerji alanında çalışmalarla ilgili şunu söyledi: “İtalyan ENİ’nin Doğu Akdeniz’de attığı adımların yanlışlığına dikkati çektik; zira orada doğalgaza yönelik çalışmalar, Kuzey Kıbrıs’a da bize bir tehdit oluşturuyor. Oradan çıkacak gazda sadece Rum kesiminin değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de hakkı vardır.”

TEK YERE BAĞLI KALMAYALIM

Fransa ziyaretinde de hatırlarsınız, EUROSAM konusunda bir anlaşma yapmıştık. Burada İtalyanlar ile de onu konuştuk. Onlar da EUROSAM’ı bir an önce hayata geçirme konumundalar. Bu gerçekleştiğinde, savunma füze sistemlerinde ciddi bir güce sahip olacağız. S400’lerle ilgili süreç de başladı. Tüm bunlar sayesinde güvenlikte güçlü bir konuma ulaşmış olacağız. 2020-21 yıllarına, 2023’e ulaştığımızda, inşallah kendi güvenliğini alabilen, temin edebilen, tesis edebilen bir ülke haline gelmiş olacağız. Savunma sanayiinde çeşitlendirmeye önem veriyoruz. İtalyanlarla, Fransızlarla attığımız adımlar olduğu gibi Rusya ile de attığımız adımlar da olabiliyor. Başka ülkelerle de atacağımız adımlar olabilir. Türkiye olarak tek bir yere bağımlı kalmak istemiyoruz. Almanlarla da atmayı düşündüğümüz adımlar var. Sıkıntıları bir miktar gidermiş durumdayız. Leopard tanklarının tamir ve bakımını kendi ülkemizde yapıyoruz. Bu arada Altay tankları da yolda. İhale süreci tamamlanmak üzere. İtalya’nın Maraş’taki savunma sistemi konusu var. Kendilerinden bunun Eylül 2018’e kadar uzatılmasını rica etmiştik. Bu da uzatıldı. Bunu da ciddi manada önemsiyoruz.”

BİR VİDA DAHİ ŞANTAJ MALZEMESİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, savunma sanayinde artık acil durumlar dışında hazır alım yapmama kararı aldıklarını söyledi. Erdoğan, “Kendi göbeğimizi kendimiz kesmediğimiz takdirde bize verilen bir vidanın dahi yeri geldiğinde baskı, hatta şantaj malzemesine dönüştürüldüğünü gördük” dedi. Cumhurbaşkanlığı korumalarına alınacak tabancalar konusunda acı bir tecrübe yaşadıklarını da belirten Erdoğan, partisinin dünkü Meclis grubunda “Yurt içinde ve yurtdışında çok önemli askeri operasyonlar yürüttüğümüz şu dönemde, savunma sanayii projelerimiz çok daha kritik hale gelmiştir. Tamamlanan projeleri gözden geçirerek, daha iyiye doğru götürmek, projeleri hızlandırmak, gündemimizdeki yeni projeleri karara bağlamak için hızlı hareket etmek mecburiyetindeyiz. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmediğimiz taktirde bize verilen bir vidanın dahi baskı, hatta şantaj malzemesine dönüştürüldüğünü gördük” dedi.Turan YILMAZ/ANKARA