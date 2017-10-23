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Faiz için beklenti anketi açıklandı

Hürriyet Haber
23.10.2017 - 12:20 | Son Güncelleme:

AA Finans'ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 26 Ekim'de gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler faizlerde değişiklik beklemiyor. 

AA Finans'ın, TCMB'nin 26 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. 

Buna göre, ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı (politika faizi), borçlanma faiz oranı (faiz koridorunun alt bandı), marjinal fonlama oranı (faiz koridorunun üst bandı) ve geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranında değişiklik beklemiyor. 

TCMB, PPK'nın eylül ayı toplantısında politika faizini yüzde 8'de, faiz koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde, GLP borç verme faiz oranını da yüzde 12,25'te sabit tutmuştu. 

Etiketler: PPK toplantısı , Faiz kararı , Merkez Bankası
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