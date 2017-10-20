'Faiz artışının zamanından emin değilim'

İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Jon Cunliffe de faizlerin gelecek ay 10 yıl içerisinde ilk kez artırılması konusunda temkinli bir tutum takınan politika yapıcılarına katıldı.

Cunliffe, BBC Radio Wales'deki röportajında, Cunliffe, bankanın son ekonomik değerlendirmesinin doğru çıkması durumunda, faizleri artırma sürecinin kademeli ve yavaş olması konusunda "oldukça net" olduğunu belirtti. Cunliffe, faiz artışı sürecinin ne zaman başlayacağı konusunda emin değil.

BloombergHT'nin ekonomistler ve traderlar, İngiltere Merkez Bankası'nın Eylül ayı toplantı tutanaklarının çoğu yetkilinin gelecek aylarda faiz artışı beklediğini göstermesinden bu yana faiz artışı fiyatlamalarını yukarı çekti. Yine de, Cunliffe'nin Perşembe günkü yorumları, 2 Kasım'da faiz artırılması konusunda belirsizlik yaratıyor.

"Ekonomi büyüyor, ancak geçtiğimiz yıl kadar hızlı büyümüyor" şeklinde konuşan Cunliffe, "İstihdam güçlü, ancak maaş basıklarını göremiyoruz ve iç enflasyon baskılarında da sürdürülebilir işaretler görmediğimiz düşüncesindeyim" dedi.