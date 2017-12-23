Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Fahreddin Paşa paneli

    Fahreddin Paşa paneli

    Özgür ALTUNCU/İSTANBUL
    23.12.2017 - 01:30 | Son Güncelleme:

    TARİHÇİ Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fahreddin Paşa’nın Medine savunmasından dolayı Divan-ı Harbe verildiğini hatırlatarak “Divan-ı Harp bile onu cezalandırma cesaretini gösterememiştir” dedi.

    İstanbul Valiliği,  dün Topkapı Sarayı’nda ‘Fahreddin Paşa Medine Müdafaası ve Kutsal Emanetler’ başlıklı panel düzenledi. Prof. Dr. Ortaylı, “Fahreddin Paşa, Medine savunmasından dolayı Divan-ı Harbe verildi ve beraat etti. Divan-ı Harp bile onu cezalandırma cesaretini gösterememiştir. Bu mukaddes emanetler getirildi ama burada da emniyette görülmedi. İstanbul’da İngiliz işgal kuvvetleri olduğu için Anadolu’ya kaçırıldı. Neresi olduğunu bilmiyorum. İstiklal harbindeki gibi İkinci Dünya Savaşı’nda da taşındı, İstanbul’dan. Gitti, geldi” diye konuştu. Prof. Dr. Ortaylı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı’nın, Fahreddin Paşa’yı hedef alan paylaşımıyla ilgili de şunları söyledi: “Onlara geri zekalı denir ancak. Çöldeki askerlerimizin neler yaptığını oradaki şehitliklerde görüyoruz. ‘Türkler, Arapları soydu’ yalanı Fransız ve Anglosakson kaynaklıdır. BAE veziri siyaset yaparken kantarın topuzunu kaçırıyor. Katar düşmanlığıyla böyle söylüyorlar.”

    745 KALEM ESER

    Panelde, Topkapı Sarayı’nın Müdürü Prof. Dr. Mustafa Küçükaşçı da hazinelerle ilgili bilgiler verdi. Hazinelerin İstanbul’dan Medine’ye götürülen Osmanlı emanetleri olduğunu söyleyen Küçükaşçı, “Topkapı Sarayı’na geldikten sonra eserler deftere kaydediliyor. Her eser yazılıyor. 745 kalem eser. Kuranı Kerim cüzleri var. 1-97 arası kıymetli hazine eşyası var. 98-186 arası Mescid-i Nebevi’nin içinde bulunan, İstanbul’dan gönderilen değerli mücevherat var. 186’dan 745’e kadar olanlar ise hat bakımından değerli eserleri içeriyor, önemli bir kısmı yazma Kuranı Kerim’ler. Hepsi mühürleniyor. Fotoğraflanıyor” dedi. 

    Etiketler: İlber Ortaylı , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri