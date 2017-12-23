Fahreddin Paşa paneli

İstanbul Valiliği, dün Topkapı Sarayı’nda ‘Fahreddin Paşa Medine Müdafaası ve Kutsal Emanetler’ başlıklı panel düzenledi. Prof. Dr. Ortaylı, “Fahreddin Paşa, Medine savunmasından dolayı Divan-ı Harbe verildi ve beraat etti. Divan-ı Harp bile onu cezalandırma cesaretini gösterememiştir. Bu mukaddes emanetler getirildi ama burada da emniyette görülmedi. İstanbul’da İngiliz işgal kuvvetleri olduğu için Anadolu’ya kaçırıldı. Neresi olduğunu bilmiyorum. İstiklal harbindeki gibi İkinci Dünya Savaşı’nda da taşındı, İstanbul’dan. Gitti, geldi” diye konuştu. Prof. Dr. Ortaylı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı’nın, Fahreddin Paşa’yı hedef alan paylaşımıyla ilgili de şunları söyledi: “Onlara geri zekalı denir ancak. Çöldeki askerlerimizin neler yaptığını oradaki şehitliklerde görüyoruz. ‘Türkler, Arapları soydu’ yalanı Fransız ve Anglosakson kaynaklıdır. BAE veziri siyaset yaparken kantarın topuzunu kaçırıyor. Katar düşmanlığıyla böyle söylüyorlar.”

745 KALEM ESER

Panelde, Topkapı Sarayı’nın Müdürü Prof. Dr. Mustafa Küçükaşçı da hazinelerle ilgili bilgiler verdi. Hazinelerin İstanbul’dan Medine’ye götürülen Osmanlı emanetleri olduğunu söyleyen Küçükaşçı, “Topkapı Sarayı’na geldikten sonra eserler deftere kaydediliyor. Her eser yazılıyor. 745 kalem eser. Kuranı Kerim cüzleri var. 1-97 arası kıymetli hazine eşyası var. 98-186 arası Mescid-i Nebevi’nin içinde bulunan, İstanbul’dan gönderilen değerli mücevherat var. 186’dan 745’e kadar olanlar ise hat bakımından değerli eserleri içeriyor, önemli bir kısmı yazma Kuranı Kerim’ler. Hepsi mühürleniyor. Fotoğraflanıyor” dedi.