Fadıl Akgündüz davasının bilirkişileri kayıp

2 BİN 443 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR



İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Fadıl Akgündüz ile bazı müştekiler katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

“BİR MİLYON 50 BİN EURO VERDİM”

Müştekilerden Recep Türker, “2011’de Bayrampaşa Caprice Gold projesinden 30 yakın devre mülk sözleşmesi yaptım. Bunun karşılığında bir milyon 50 bin euro para ödedim. Sözleşme yaptıktan sonra önceleri az miktarda ancak sonra fazlalaşan kira bedeli aldım. Ortalama 140 bin TL civarında kira bedeli aldım. Daha sonra kesildi. Tapularımı aldım. Şikayetçiyim” dedi.

“BAZI ARKADAŞLARIMIZIN HİSSELERİNE İCRA TAKİBİ BAŞLATILMIŞ”

Müştekilerden Mustafa Çelik ise “2011 yaz ayında Bayrampaşa Caprice Gold projesinden 12 adet devre mülk sözleşmesi yaptım. Bunun karşılığında bir milyon 200 bin TL ödedim. 30 ay civarında aylık bin TL kira bedeli aldım. 2014’de Maldivler projesinden 60 bin TL karşılığında 2 devre mülk sözleşmesi yaptım. Paramın ödenmesini istiyorum. Para yok diyorlar. Ancak yan tarafta bir oteli satın aldıklarını söylüyorlar. Şikayetçiyim. Adil Altaylı ve Kamil Aslan isimli arkadaşlarımın da devre mülk yaptıklarını biliyorum. Şirketten alacaklı olan bazı şahısların alacak davası açmışlar. Bu davadan dolayı bu arkadaşların hisselerine icra takibi başlatılarak haciz işlemi yapılacağını duydum. Burada bizim hisselerimizin de yok pahasına elimizden alınma durumu olabilir. Bunu da mahkemenin dikkatine sunuyorum” diye konuştu. Diğer müştekiler de şikayetçi olduklarını söyledi.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Söz alan müşteki avukatları ise Akgündüz’ün tahliye olduktan sonra projeyi tamamlayacağı yönünde mahkeme huzurunda söz verdiğini hatırlatarak, müştekilerin mağduriyetlerinin giderilmediğini belirttiler. Akgündüz’ün yeniden tutuklanmasını talep ettiler.







“YABANCI YATIRIMCIYA ULAŞAMIYORUZ”

Mahkeme başkanı projedeki son durumu sorması üzerine Akgündüz şunları söyledi: “Yabancı yatırımcıya ulaşamıyoruz. Burada bazı yerli firmalarla görüştük. Yaz aylarında parekende satışa açacağız. 50-100 yatırımcıyı ikna etmeye çalışıyoruz. Yurtdışından yabancı yatırımcının olmasını biz de arzu ederdik. Ortada bir eser var. Bu yok hükmünde sayılamaz.”

“DOLANDIRACAĞI YENİ KİŞİ ARIYOR”

Akgündüz’ün bu ifadesi üzerine mağdurlar, “Dolandıracağı yeni kişiler arıyor” diye tepki gösterdi.

Yeniden bilirkişi heyeti oluşturulmasına hükmeden mahkeme heyeti, Akgündüz’ün tutuklanmasına yönelik talebi reddederek duruşmayı erteledi.



“ÇOLUK ÇOCUK DIŞARDA REZİL OLUYORUZ”

Jet Fadıl mağdurlarından oluşan grup tarafından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın karşısında bulunan meydanda duruşma öncesi basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, “Yıllardır bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Ve bir türlü bir sonuca ulaşamıyoruz. Çoluk çocuk dışarıda rezil oluyoruz. Yıllardır sürüyor bu. Çekirdek kadar yol alamıyoruz. Devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Halen daha devasa reklamlar yayınlıyor. Bizim yatırdığımız paralarla. Para yok deniliyor, para var” denildi.