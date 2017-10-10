Haberler>Kelebek Magazin>Magazin Haberleri>Fadik Sevin Atasoy yoga için geldi

Fadik Sevin Atasoy yoga için geldi

5 senedir yaşadığı Los Angeles’ta aktif olarak yoga eğitmenliği de yapan Fadik Sevin Atasoy, geçtiğimiz günlerde Cihangir Yoga İstinye’de yogaseverlerle buluştu.

Hürriyet Haber
10.10.2017 - 16:06

Düzenlenen etkinlikte, Los Angeles'ta Namastday Yoga Stüdyosu’nda eğitimini verdiği “Bedenimizin Simyası” (Inner Alchemia) isimli çalışma biçimini katılımcılarla paylaşan Atasoy; “Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı araştırmalar sonucu dünya üzerindeki hastalıkların en büyük kaynağının stres olduğu kanıtlandı. Bu çalışma beden, zihin ve iç dünyamızda stresin yarattığı gerginlikten arınmamızı sağlıyor. Yoğun katılımın olduğu bu etkinlikte, yoga hareketlerini, zihinsel terapi yöntemleri ve meditasyon teknikleri ile sağlıklı yaşam için temel bilgileri birlikte pratik ettik” dedi.

Fadik Sevin Atasoy yoga için geldi

Sağlıklı ve dengeli bir yaşam için yoganın muhteşem bir yol olduğunun altını çizen Atasoy, yoganın başarılı oyuncuların hayatlarında temel bir disiplin olarak da mutlaka bulunduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti; “Beden bir oyuncunun en önemli enstrümanı, nefes yol haritası, zihin ise bir karakter yaratmadaki kaynağıdır. Bu üç mücevher disiplin içinde doğru uyumlandırılmazsa akordu doğru yapılmamış bir müzik aleti gibi yanlış notadan çalarız. Bu konuda da ilerleyen günlerde yoga ve oyunculuğun iç içe geçtiği özel bir workshop çalışması yapacağım.”

“İKİNCİ KEZ HOLLYWOOD YAPIMINDA”
Son günlerde ikinci bir Hollywood yapımında daha rol almaya hazırlandığı haberleri basına yansıyan Fadik Sevin Atasoy, Michelle Danner'ın yönetmenliğini yaptığı, konusu Türkiye'de geçen "Peril of a Godsend" adlı filmle ilgili ise “Çekimlerin Türkiye ayağını tamamladık ancak Ocak ayında Amerika’da çekimlere devam edeceğiz. Filmde bir ajanı canlandıracağım ve seyircinin Amerikan sinemasında yakından tanıdığı isimlerle bir arada oynuyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum” açıklamasında bulundu.

 

Son Güncelleme :
Etiketler: Fadik Sevin Atasoy , Yoga , Hollywood
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Koç Burcu
      21 Mart - 20 Nisan

      Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

      Boğa Burcu
      21 Nisan - 20 Mayıs

      Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

      İkizler Burcu
      21 Mayıs - 20 Haziran

      Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

      Yengeç Burcu
      21 Haziran - 22 Temmuz

      Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

      Aslan Burcu
      23 Temmuz - 23 Ağustos

      Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

      Başak Burcu
      24 Ağustos - 23 Eylül

      Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

      Terazi Burcu
      24 Eylül - 23 Ekim

      Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

      Akrep Burcu
      24 Ekim - 22 Kasım

      Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

      Yay Burcu
      23 Kasım - 21 Aralık

      Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

      Oğlak Burcu
      22 Aralık - 20 Ocak

      Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

      Kova Burcu
      21 Ocak - 18 Şubat

      Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

      Balık Burcu
      19 Şubat - 20 Mart

      Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri