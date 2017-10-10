Fadik Sevin Atasoy yoga için geldi

Düzenlenen etkinlikte, Los Angeles'ta Namastday Yoga Stüdyosu’nda eğitimini verdiği “Bedenimizin Simyası” (Inner Alchemia) isimli çalışma biçimini katılımcılarla paylaşan Atasoy; “Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı araştırmalar sonucu dünya üzerindeki hastalıkların en büyük kaynağının stres olduğu kanıtlandı. Bu çalışma beden, zihin ve iç dünyamızda stresin yarattığı gerginlikten arınmamızı sağlıyor. Yoğun katılımın olduğu bu etkinlikte, yoga hareketlerini, zihinsel terapi yöntemleri ve meditasyon teknikleri ile sağlıklı yaşam için temel bilgileri birlikte pratik ettik” dedi.
Sağlıklı ve dengeli bir yaşam için yoganın muhteşem bir yol olduğunun altını çizen Atasoy, yoganın başarılı oyuncuların hayatlarında temel bir disiplin olarak da mutlaka bulunduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti; “Beden bir oyuncunun en önemli enstrümanı, nefes yol haritası, zihin ise bir karakter yaratmadaki kaynağıdır. Bu üç mücevher disiplin içinde doğru uyumlandırılmazsa akordu doğru yapılmamış bir müzik aleti gibi yanlış notadan çalarız. Bu konuda da ilerleyen günlerde yoga ve oyunculuğun iç içe geçtiği özel bir workshop çalışması yapacağım.”
“İKİNCİ KEZ HOLLYWOOD YAPIMINDA”
Son günlerde ikinci bir Hollywood yapımında daha rol almaya hazırlandığı haberleri basına yansıyan Fadik Sevin Atasoy, Michelle Danner'ın yönetmenliğini yaptığı, konusu Türkiye'de geçen "Peril of a Godsend" adlı filmle ilgili ise “Çekimlerin Türkiye ayağını tamamladık ancak Ocak ayında Amerika’da çekimlere devam edeceğiz. Filmde bir ajanı canlandıracağım ve seyircinin Amerikan sinemasında yakından tanıdığı isimlerle bir arada oynuyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum” açıklamasında bulundu.
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