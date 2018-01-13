Facianın arkasından dram çıktı

Beylikdüzü’nde Afganistan ve Pakistan’dan kaçak yollarla gelen ve kâğıt toplayıcılığı yapan göçmenlerin kaldığı konteynerde dün sabaha karşı bir facia yaşandı.



22 göçmen, kaldıkları konteynerlerde havaların soğumasıyla elektrikli ısıtıcılar yaktı. Altı arkadaşı ile aynı konteynerde kalan Muhammet İslam (25) ise gece ısıtıcıyı kapatmak istemedi. Yerdeki ısıtıcı, sabah battaniyeleri tutuşturdu. Çıkan yangında dışarı çıkmayı başaramayan Muhammad İslam ve arkadaşı Tosif Khan (20) ile Pakistanlı Asad Khan (19) feci şekilde öldü.



Yangın sırasında aynı odada bulunan diğer üç göçmen ise dışarı çıkarak diğer konteynerlerde kalan arkadaşlarına haber verdi. Yangın kısa sürede büyürken diğer konteynerlerden yardıma koşan göçmenler alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yaralı kurtulan bir Pakistanlı ambulansla götürüldüğü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.



Alevlerin sıçradığı bir diğer konteynerde kalan göçmenler ise dumandan etkilendi. Eşyaları ve kıyafetleri yanan 17 göçmen yakınlarının yanına sığındı. Afganistanlı Seyit İkram yaşadıkları korkunç anları şöyle anlattı:



‘PARAYI TOPLAYAN SINIRI GEÇMEYE ÇALIŞIYOR’

“22 arkadaşımızla burada kâğıt toplayıcılığı yapıyoruz. 7 konteyner var. Kaldığımız yere Afganistan veya Pakistanlı göçmenler geliyor. Buradan da Avrupa’ya gitmeye çalışıyorlar. Yeterli para toplayan sınırı geçmeye çalışıyor. Yangın çıktığında uyuyorduk. Ben alevlerin yükseldiği konteynerin yanındaki odada kalıyordum. Elektrikli ısıtıcıyı geceleri yakmıyoruz. Arkadaşlar üşüdükleri için ısıtıcıyı kapatmamışlar. Battaniyenin kenarı ısıtıcıya değince tutuşmuş. Sonrasında alevler çıkmış. O odada kalan üç arkadaş kendini dışarı atabildi, diğerleri dumandan etkilendiği için çıkamadı.”



'UYARDIM BENİ DİNLEMEDİLER'

Konteynerlerin yakınında yaşayan Mübarek Çerman de, “15 yıl önce Tacikistan’dan geldim. Burada vatandaşlık alıp çalışmaya başladım. Göçmenlik çok zor, bu nedenle onlara yakacak ve yemek yardımında bulunuyorum. Kâğıt toplayıcıları burada beş yıldır çalışıyor. Yedi konteynerin hepsinde göçmenler kalıyor. Kalan kişiler 4-5 ayda bir değişir. Çünkü burada biraz kalıp Avrupa’ya giderler. Bu grup 5 ay önce geldi. Ben de onlara kıyafet veya yemek yardımı yapıyorum. Yangında ölen Muhammet İslam ile önceki akşam konuştum. Kömür alın, soba yakın dedim. Elektrikli ısıtıcıyı yakmayın dedim. Ancak beni dinlemediler. Isıtıcıyı yakıp uyumuşlar” dedi.





Yangından sağ kurtulan göçmenlere komşuları kapılarını açtı. Yanan konteynerlerin yakınında, komşularına ait bir gecekonduda soğuktan korunmaya çalışan göçmenlere, yardımsever komşular yemek ve kıyafet getirdi.



