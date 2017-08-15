Faciadan dÃ¶nÃ¼ldÃ¼: Seyir halinde alev alev yandÄ±

MuÄŸlaâ€™da Milas-Bodrum karayolunda seyir halinde bulunan bir servis minibÃ¼sÃ¼ aniden alev aldÄ±. AracÄ±n kullanÄ±lamaz hale geldiÄŸi yangÄ±nda araÃ§ta buÅŸunan iki adet yangÄ±n tÃ¼pÃ¼nÃ¼n de boÅŸ olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â

Edinilen bilgiye gÃ¶re; Bodrumâ€™dan Milas istikametine doÄŸru seyir halinde bulunan Mustafa ErdoÄŸanâ€™Ä±n idaresindeki 48 S 3729 plakalÄ± ve iÃ§erisinde yolcu bulunan servis minibÃ¼sÃ¼ Milas Åžehir MezarlÄ±ÄŸÄ± kavÅŸaÄŸÄ± civarÄ±nda motor bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yÃ¼kselmeye baÅŸladÄ±. YOLCULARI TAHLÄ°YE ETTÄ° YÃ¼kselen dumanlarÄ± fark eden araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ErdoÄŸan, aracÄ±nÄ± ÅŸehir mezarlÄ±ÄŸÄ± yolunda durdurarak iÃ§erisinde bulunan yolcularÄ± tahliye etmesiyle aracÄ±n akÃ¼sÃ¼nÃ¼ sÃ¶kerek mÃ¼dahalede bulunmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. YaptÄ±ÄŸÄ± mÃ¼dahale ile baÅŸarÄ±lÄ± olamayan ErdoÄŸan, araÃ§tan yÃ¼kselen alevleri gÃ¶rÃ¼nce durumu 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkeziâ€™ne bildirilerek itfaiye ekiplerinden yardÄ±m istedi. TÃœPLER BOÅž Ã‡IKTI Ä°hbarÄ±n ardÄ±ndan kÄ±sa sÃ¼rede olay yerine gelen MuÄŸla BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Milas Ä°tfaiye Grup AmirliÄŸi ekipleri alevlerin tamamen sardÄ±ÄŸÄ± araca mÃ¼dahalede bulunup, sÃ¶ndÃ¼rme ve soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Meydana gelen olayda can kaybÄ± yaÅŸanmazken, araÃ§ ise kullanÄ±lamaz hale geldi. YangÄ±n sÄ±rasÄ±nda minibÃ¼ste 2 adet yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme tÃ¼pÃ¼ bulunduÄŸu ancak tÃ¼plerin boÅŸ olmasÄ± nedeniyle sÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n yangÄ±na mÃ¼dahale edemediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.