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    Facia! Tekne alabora oldu: 53 ölü

    AA
    14.09.2017 - 23:07 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 23:08

    Batı Afrika ülkesi Nijerya'da teknenin alabora olması sonucu en az 53 kişi hayatını kaybetti.

    Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansı (NEMA) adına AA muhabirine açıklama yapan Süleyman Muhammed, "Nijer nehri üzerinde Bagudo köyü yakınlarında meydana gelen kazada en az 53 kişinin hayatını kaybettiğini tahmin ediyoruz." dedi.

    Arama kurtarma ekiplerinin 47 kişiyi kurtardığını dile getiren Muhammed, diğer yolculardan ise haber alınamadığını kaydetti.

    Alabora olan teknede 100 ila 150 yolcu olduğu tahmin edilirken, teknenin alabora olma nedenine ilişkin açıklama yapılmadı. Yolcuların çoğunun, Nijer'den ülkeye gelen tüccarlar olduğu belirtiliyor.

    Etiketler: Nijerya , facia , tekne faciası
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