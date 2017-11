Facebook'un üçüncü çeyrek karı yüzde 79 arttı

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook, New York borsasının kapanmasının ardından, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Facebook'tan yapılan açıklamada, şirketin net karının bu yılın üçüncü çeyreğinde 4,7 milyar dolara ulaşarak geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 79 artış kaydettiği belirtildi. Şirket, 2016'nın temmuz-eylül döneminde 2,63 milyar dolar net kar elde etmişti.



Açıklamada, şirketin hisse başına karının da geçen yılın üçüncü çeyreğinde 0,90 dolardan bu senenin aynı döneminde 1,59 dolara yükseldiği bildirildi.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 7 milyar dolar gelir elde eden Facebook'un bu senenin üçüncü çeyreğinde gelirinin yüzde 47 artarak 10,33 milyar dolara ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, bu dönemdeki reklam gelirinin ise yüzde 49 artarak 10,14 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.







Aylık kullanıcı sayısı 2 milyarın üzerinde



Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında da bu senenin temmuz-eylül döneminde artış kaydedildi.



Açıklamada, Eylül 2017 itibarıyla Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısının 1,37 milyar olduğu ve bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış gösterdiği bildirildi.



Ayrıca, 30 Eylül itibarıyla Facebook'un aylık aktif kullanıcı sayısının 2,07 milyara ulaştığının kaydedildiği açıklamada, bu sayının yıldan yıla yüzde 16 yükseldiği bilgisine yer verildi.



Facebook'un olumlu gelen bilançosunun ardından, şirketin hisseleri New York borsasının kapanmasının ardından gerçekleşen sınırlı işlemlerde yüzde 1,9 değer kazanarak 186,10 dolara kadar yükseldi.



Analistler, beklentilerin üzerinde gelen bilanço rakamlarının şirketin hisselerine asıl yansımasının yarın sabah New York borsasının açılmasıyla geleceğine dikkati çekti.