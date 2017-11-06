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    Facebook'un tek engellenemeyen kişisiydi, artık engellenebiliyor!

    Hürriyet Haber
    06.11.2017 - 08:58 | Son Güncelleme:

    Facebook'ta ne yaparsanız yapın bir kullanıcı hesabı var ki uzun yıllardır engellenemiyordu. Ancak bu durum değişmişe benziyor; artık engellenemeyen tek kişi ünvanına sahip şirketin kurucusu ve aynı zamanda ilk üyesi Mark Zuckerberg'i engelleyebiliyorsunuz!

    Kullanıcılar Zuckerberg'in Facebook hesabından onu engellemeye çalıştığında yıllardır bu işlemin başarılı olamadığını fark ediyodu. Kullanıcılar engelle butonuna dokunuyor; ancak engelleme işlemi hiçbir işe yaramıyordu. Bu nedenle çeşitli haber bültenlerinde de Mark Zuckerberg'in engellenemeyen tek Facebook kullanıcısı olduğuna dair pek çok haber paylaşıldı. 

    Ancak bu durum değişmişe benziyor; Mark Zuckerberg'in hesabını artık engelleyebiliyorsunuz; bu değişimi neye borçluyuz bilemiyoruz; ancak Zuckerberg'i engellemeye çalıştığımızda artık bunu kolayca yapabiliyoruz. Yani Facebook'ta artık engellenemeyen kimse yok!

    Facebookun tek engellenemeyen kişisiydi, artık engellenebiliyor

    Zuckerberg'i daha önceleri engellemeye çalıştığımızda bu uyarı penceresiyle karşılaşıyorduk. 

    Etiketler: sosyal medya
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