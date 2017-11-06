Facebook'un tek engellenemeyen kişisiydi, artık engellenebiliyor!

Kullanıcılar Zuckerberg'in Facebook hesabından onu engellemeye çalıştığında yıllardır bu işlemin başarılı olamadığını fark ediyodu. Kullanıcılar engelle butonuna dokunuyor; ancak engelleme işlemi hiçbir işe yaramıyordu. Bu nedenle çeşitli haber bültenlerinde de Mark Zuckerberg'in engellenemeyen tek Facebook kullanıcısı olduğuna dair pek çok haber paylaşıldı.



Ancak bu durum değişmişe benziyor; Mark Zuckerberg'in hesabını artık engelleyebiliyorsunuz; bu değişimi neye borçluyuz bilemiyoruz; ancak Zuckerberg'i engellemeye çalıştığımızda artık bunu kolayca yapabiliyoruz. Yani Facebook'ta artık engellenemeyen kimse yok!







Zuckerberg'i daha önceleri engellemeye çalıştığımızda bu uyarı penceresiyle karşılaşıyorduk.