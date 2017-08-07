Facebook'un size özel gizli haber kaynağını gördünüz mü?

Facebook'ta kendi akışınız içinde dolaşırken "Keşfet Akışı'nı" dolaşmanızı tavsiye eden bir uyarıyla karşılaştınız mı? Bu çok fazla bilinmeyen, neredeyse gizli sayfaya henüz bakmadıysanız, bizce göz atmanızın zamanı geldi.

Keşfet Akışı, Facebook'un hoşlanacağınızı düşündüğü rastgele yazıları ve videoları bu gösteriyor. Gösterilen bazı içerikler ve videolar çok alakasız olsa da, kaydırırken izleyecek en az bir video buluyorsunuz. Gösterilen makalelerin bazılarının ilgi çekici olduğunu da kabul etmeliyiz.





Size özel Keşfet Akışı'nı Android'de bulmak için Facebook uygulamasını açın ve menü düğmesine basın. Şimdi Keşfet bölümüne kaydırın ve Keşfet Akışı'na dokunun.

iOS'ta Facebook uygulamasını açın ve menü düğmesine dokunun. Keşfet bölümüne kaydırın ve Keşfet Akışı seçeneğine dokunun. Seçeneği ilk açılan listede göremezseniz, Daha Fazla seçeneğine dokunun. Şimdi Keşfet Akışı seçeneğini görmeniz gerekiyor.

Keşfet Akışı, her zamanki Facebook akışı gibi çalışıyor. Gönderileri beğenebiliyor, yorum yapıp tekrar paylaşabiliyorsunuz.