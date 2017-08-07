MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>Facebook'un size özel gizli haber kaynağını gördünüz mü?

    Facebook'un size özel gizli haber kaynağını gördünüz mü?

    chip.com.tr
    07 Ağustos 2017 - 07:43Son Güncelleme : 07 Ağustos 2017 - 07:43

    Facebook'un size özel içerikler gösterdiği, neredeyse gizli olan haber akışını halen denemediyseniz, şimdi tam zamanı...

    Facebook'ta kendi akışınız içinde dolaşırken "Keşfet Akışı'nı" dolaşmanızı tavsiye eden bir uyarıyla karşılaştınız mı? Bu çok fazla bilinmeyen, neredeyse gizli sayfaya henüz bakmadıysanız, bizce göz atmanızın zamanı geldi.

    Keşfet Akışı, Facebook'un hoşlanacağınızı düşündüğü rastgele yazıları ve videoları bu gösteriyor. Gösterilen bazı içerikler ve videolar çok alakasız olsa da, kaydırırken izleyecek en az bir video buluyorsunuz. Gösterilen makalelerin bazılarının ilgi çekici olduğunu da kabul etmeliyiz.

    Facebookun size özel gizli haber kaynağını gördünüz mü

    Size özel Keşfet Akışı'nı Android'de bulmak için Facebook uygulamasını açın ve menü düğmesine basın. Şimdi Keşfet bölümüne kaydırın ve Keşfet Akışı'na dokunun.

    iOS'ta Facebook uygulamasını açın ve menü düğmesine dokunun. Keşfet bölümüne kaydırın ve Keşfet Akışı seçeneğine dokunun. Seçeneği ilk açılan listede göremezseniz, Daha Fazla seçeneğine dokunun. Şimdi Keşfet Akışı seçeneğini görmeniz gerekiyor.

    Keşfet Akışı, her zamanki Facebook akışı gibi çalışıyor. Gönderileri beğenebiliyor, yorum yapıp tekrar paylaşabiliyorsunuz.

    Etiketler: facebook , sosyal medya , internet
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri