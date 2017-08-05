MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>Facebook'un o özelliği Whatsapp'a geliyor!

    Facebook'un o özelliği Whatsapp'a geliyor!

    Hürriyet Haber
    05 Ağustos 2017 - 14:52Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 14:52

    Kısa bir süre sonra Facebook'taki renkli durum güncellemeleri Whatsapp'a da gelebilir. İddialara göre Facebook, bu renkli özelliği mesajlaşma uygulamasına da getirmek istiyor.

    Sosyal paylaşım ağı Twitter ile başlayan ve onaylanmış hesapları belirten 'mavi tik'in yakın zamanda mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a da geleceği söyleniyordu. Şimdiyse geçen yıl Facebook'un Android kullanıcılarına sunulmaya başlanan ve birkaç ay önce diğer platformlara da yayılan renkli durum güncellemelerinin ise WhatsApp için test edildiği söyleniyor.

    Yeni renkli metin durumlarını denemek için 'durum' sekmesinde sağ altta bulunan kalem simgesine tıklayabilirsiniz. Özellik henüz test aşamasında olduğu için WhatsApp'ın son beta sürümünü indirerek özelliği deneyebilirsiniz. Öte yandan en son 2.17.291 beta sürümü kullanıdığı halde telefonda bu özelliği erişemeyenler de mevcut.

    Facebookun o özelliği Whatsappa geliyor

    Yeni renkli durumlarda emoji eklemek, yazı tipini değiştirmek ve arka plan rengin değiştirmek için üç farklı simge bulunuyor. Tüm bu ayarları yapıp istediğiniz gibi bir durum oluşturduktan sonra gönder butonuna tıklamanız yeterli.

    Etiketler: whatsapp , uygulama , facebook
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri