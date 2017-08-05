Facebook'un o özelliği Whatsapp'a geliyor!

Sosyal paylaşım ağı Twitter ile başlayan ve onaylanmış hesapları belirten 'mavi tik'in yakın zamanda mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a da geleceği söyleniyordu. Şimdiyse geçen yıl Facebook'un Android kullanıcılarına sunulmaya başlanan ve birkaç ay önce diğer platformlara da yayılan renkli durum güncellemelerinin ise WhatsApp için test edildiği söyleniyor.

Yeni renkli metin durumlarını denemek için 'durum' sekmesinde sağ altta bulunan kalem simgesine tıklayabilirsiniz. Özellik henüz test aşamasında olduğu için WhatsApp'ın son beta sürümünü indirerek özelliği deneyebilirsiniz. Öte yandan en son 2.17.291 beta sürümü kullanıdığı halde telefonda bu özelliği erişemeyenler de mevcut.





Yeni renkli durumlarda emoji eklemek, yazı tipini değiştirmek ve arka plan rengin değiştirmek için üç farklı simge bulunuyor. Tüm bu ayarları yapıp istediğiniz gibi bir durum oluşturduktan sonra gönder butonuna tıklamanız yeterli.