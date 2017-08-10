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    Facebook'un internet kotanızı bitirmesini istemiyorsanız bunu yapın!

    Hürriyet Haber
    10 Ağustos 2017 - 08:16Son Güncelleme : 10 Ağustos 2017 - 08:16

    Facebook uygulamasının veri kotanızı tüketmesine engel olmak, bakın aslında ne kadar kolay...

    Facebook'ta çok fazla zaman geçiriyorsanız, bu sağlıklı bir yaşam biçimi olmadığından öncelikle kendinizi kontrol altına almanız gerekiyor. Buna ek olarak veri kullanımınızı da gözden geçirmenizde fayda var.

    Facebook'un otomatik olarak başlayan videoları ve yüksek çözünürlüklü görüntüleri, bir anda biten kotanızın ve kabaran faturanızın sorumlusu olabilir. Videoların otomatik olarak yürütülmesini Sağ üstteki Daha fazla düğmesine basıp Yardım ve Ayarlar > Uygulama Ayarları > Otomatik yürüt yolunu izleyerek devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak daha iyi bir yol var: Veri Tasarrufu aracını kullanın.

    Peki Veri Tasarrufu ne işe yarıyor? Veri Tasarrufu'nu etkinleştirdiğinizde sadece videoların otomatik yürütülmesi devre dışı bırakılmıyor, aynı zamanda Facebook'ta akışınızda gördüğünüz fotoğrafların da çözünürlüğü düşürülüyor. İşlevi etkin hale getirmek için ekranın sağ üstündeki menü düğmesine dokunun ve Veri Tasarrufu seçeneğini bulana kadar ekranı aşağı kaydırın.

    Bir sonraki ekranda Veri Tasarrufu ayarını etkin hale getirin. Bu ayarı etkinleştirdiğinizde yeni bir seçeneğin belirdiğini göreceksiniz. Bu ayar sayesinde Veri Tasarrufu'nu Wi-Fi ağlarındayken kapatabilirsiniz.

    Veri tüketiminizi daha da azaltmak için Menü > Uygulama Ayarları yolunu izleyebilir ve Fotoğrafları HD yükle ve Videoları HD yükle ayarlarını kapatabilirsiniz.

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    Etiketler: facebook , internet , kota
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