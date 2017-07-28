Facebook sosyal medyanın efendisi!

13 yıldır sosyal medya pazarının zirvesinde olan Facebook tahtını kolay kolay bırakacak gibi görünmüyor. Statista'da yer alan bir tabloya göre Facebook, dünyada en çok kullanılan beş sosyal medya uygulamasından dördünün sahibi. Facebook ve bünyesindeki diğer şirketler olağanüstü seviyelerde reklam alarak servetini arttırıyor.

Şirket çalışanları, bu yıl reklam gelirlerinin yavaşlama ihtimaline karşı uyarıldı. Şirket, son zamanlarda Messenger ve diğer platformlarında reklamcılık gücünü artırmak istiyor. Buna yönelik çaba gösteren şirketin işi hiç de zor gözükmüyor. Facebook ve bünyesindeki diğer platformlar kullanıcı sayılarının fazla olması neticesinde reklam bulma sorunu yaşamıyor. Asıl zorluk reklam verenlerde. Çünkü şirketler, minimum tutarda en karlı tanıtımı yapmak için yarışıyor.