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    Facebook sosyal medyanın efendisi!

    Hürriyet Haber
    28 Temmuz 2017 - 09:40Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 10:44

    Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulaması olan Facebook 2 milyar kullanıcıyı geçmiş durumda. Öte yandan, dünyanın en çok kullanılan 5 sosyal medya platformundan dördü Facebook'a ait.

    13 yıldır sosyal medya pazarının zirvesinde olan Facebook tahtını kolay kolay bırakacak gibi görünmüyor. Statista'da yer alan bir tabloya göre Facebook, dünyada en çok kullanılan beş sosyal medya uygulamasından dördünün sahibi. Facebook ve bünyesindeki diğer şirketler olağanüstü seviyelerde reklam alarak servetini arttırıyor. Facebook sosyal medyanın efendisi

    Şirket çalışanları, bu yıl reklam gelirlerinin yavaşlama ihtimaline karşı uyarıldı. Şirket, son zamanlarda Messenger ve diğer platformlarında reklamcılık gücünü artırmak istiyor.  Buna yönelik çaba gösteren şirketin işi hiç de zor gözükmüyor. Facebook ve bünyesindeki diğer platformlar kullanıcı sayılarının fazla olması neticesinde reklam bulma sorunu yaşamıyor. Asıl zorluk reklam verenlerde. Çünkü şirketler, minimum tutarda en karlı tanıtımı yapmak için yarışıyor. 

    Etiketler: Facebook , Sosyal Medya , facebook massenger
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