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    Facebook'un eski başkanından kullanıcılara uyarı

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 18:20 | Son Güncelleme:

    Facebook'un eski başkanı Sean Parker, sosyal medyanın insan psikolojisinin zayıf noktalarını kullandığını belirterek, "Çocuklarımızın beynine neler olduğunu sadece Tanrı biliyor" uyarısı yaptı.

    Müzik paylaşım sitesi Napster'in kurucusu ve Facebook eski başkanı Sean Parker, sosyal medya kullanımının sonuçları konusunda uyarılarda bulundu. Philadelphia merkezli Amerikan haber sitesi Axios'a demeç veren Parker, sosyal medyanın toplum ve bireyler arasındaki davranış biçimini değiştirdiğini söyleyerek, "Bu durum büyük ihtimalle komik bir biçimde verimliliğinizi bozuyor. Çocuklarımızın beynine neler olduğunu ise sadece Tanrı biliyor" dedi.

    Deutsche Welle Türkiye'nin haberine göre, sosyal medyanın ilk ortaya çıktığı zamanlarda asıl hedefin, kullanıcıların dikkatini çekerek sosyal medyada mümkün olduğunca uzun süre zaman geçirmelerini sağlamak olduğunu belirten Parker, bu hedef doğrultusunda "beğen" gibi tepkilerle Facebook'un kullanıcıların dikkatini ayakta tutmaya çalıştığını söyledi.

    "İnsan psikolojisinin zayıf noktalarını kullanıyor"

    Sosyal medyanın insan psikolojisinin zayıf noktalarını kullandığını belirten Parker, dopamin ile uyarılan kullanıcının kendisinin de daha fazla içerik ve tepki üretmeye devam ettiğini kaydetti. Bu mekanizmayı toplumsal kabul görmek üzere içine girilen bir devridaime benzeten Parker, "Bu tam da benim gibi bilgisayar korsanlarının aklına gelebilecek bir şey. Çünkü burada insan psikolojisinin zayıf noktalarından yararlanılıyor" diye konuştu.

    Sosyal medyanın mucitleri Mark Zuckerberg, Instagram'dan Kevin Systrom ve kendisinin bütün bunların bilincinde olduğunu söyleyen Parker, "Ama buna rağmen yaptık" dedi.

    "Sonuçta seni de kazanacağız"

    Geçmişte sosyal medya konusunda şüpheleri olan arkadaşlarına "Sonuçta seni de kazanacağız" dediğini anlatan Parker, günümüzde ise böylesine sosyal ağlara karşı olduğunu belirtti. Sean Parker Facebook'taki hissesi sayesinde milyarder olmuştu.

     

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