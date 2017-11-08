Facebook'u sessize alın, bildirimlerden haberiniz olmasın!

Facebook'ta mesajları tek tek sessize alma şansınız var; böylece grupları veya kişileri sessize alabiliyor; bildirimlerden haberiniz olmuyor. Bunun için yapmanız gereken ise gayet basit: Bilgisayar üzerinden Facebook'tayken sohbet penceresini açın ardından Ayarlar simgesine dokunup 'Konuşmayı Sessize Al...' seçeneğine tıklayın. Ardından ekrana gelen yeni pencerede sessize alma süresiyle karşılaşacaksınız. Bu süre 30 dakika veya 1 saat olabildiği gibi, 24 saat ve hatta süresiz olabiliyor.







Telefonlarda da farklı bir şey yapmıyorsunuz. Mesajlaştığınız kişinin mesajının içeriğini açmadan önce hafifçe bir süre mesajın olduğu ekrana dokunun; ardından karşınıza mesajı sil ve sessize al seçenekleri çıkacak; buradan Sessize Al'ı seçtiğinizde tıpkı bilgisayarlarda olduğu gibi konuşmayı sessize alabiliyorsunuz.



