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    Facebook'u sessize alın, bildirimlerden haberiniz olmasın!

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 08:24 | Son Güncelleme:

    Facebook, tıpkı Whatsapp'ta olduğu gibi bildirimleri sessize almanıza izin veriyor; özellikle de gelen mesajların sesinden bir süre için kurtulmak isteyenler için gayet kullanışlı bir özellik! Peki Facebook'u sessize al özelliği nasıl kullanılır?

    Facebook'ta mesajları tek tek sessize alma şansınız var; böylece grupları veya kişileri sessize alabiliyor; bildirimlerden haberiniz olmuyor. Bunun için yapmanız gereken ise gayet basit: Bilgisayar üzerinden Facebook'tayken sohbet penceresini açın ardından Ayarlar simgesine dokunup 'Konuşmayı Sessize Al...' seçeneğine tıklayın. Ardından ekrana gelen yeni pencerede sessize alma süresiyle karşılaşacaksınız. Bu süre 30 dakika veya 1 saat olabildiği gibi, 24 saat ve hatta süresiz olabiliyor. 

    Facebooku sessize alın, bildirimlerden haberiniz olmasın

    Telefonlarda da farklı bir şey yapmıyorsunuz. Mesajlaştığınız kişinin mesajının içeriğini açmadan önce hafifçe bir süre mesajın olduğu ekrana dokunun; ardından karşınıza mesajı sil ve sessize al seçenekleri çıkacak; buradan Sessize Al'ı seçtiğinizde tıpkı bilgisayarlarda olduğu gibi konuşmayı sessize alabiliyorsunuz.

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    Etiketler: messenger , facebook sessize al
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