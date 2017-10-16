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    Facebook’tan tanıştığı kadına kâbusu yaşattı! 'Tehdit ederek zorla üzerimi çıkardı'

    Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
    16.10.2017 - 15:49 | Son Güncelleme:

    Kayseri'de 4 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı 21 yaşındaki Neslihan K.’ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan 44 yaşındaki Mehmet Yılmaz’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

    Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu Mehmet Yılmaz, cinsel istismara uğradığını öne süren Neslihan K. hazır bulundu. Neslihan K., İstanbul’da işçi olduğunu öne süren Mehmet Yılmaz ile Facebook’tan tanıştıklarını belirtip, şunları anlattı:

    "Telefon numaramı aldıktan sonra beni gizli numaradan arıyordu. İstanbul’dan aradığını söyleyip, beni aileme görüştüğümüzü söylemekle tehdit ediyordu. Kendisini aramadığım zamanlarda kızıp, tehdit ediyordu. 1 Ağustos 2013’te Kayseri’ye geldi. Mimarsinan Parkı’nda buluştuk. Bana bakire olup olmadığımı sordu. Bakire olduğumu söylememe karşın inanmak istemedi. Sonra taksi çağırdık ve birlikte Melikgazi İlçesi’ndeki Germir Mevkii’ne gittik. Ağaç altında otururken beni babama söylemekle tehdit ederek zorla üzerimi çıkardı. İlişkiye girmeye çalıştı. Sonra beni Talas İlçesi’nde bir alana götürerek, cinsel tacizlerini sürdürdü. 2016 yılına kadar tehditleri böyle devam etti. Uygunsuz resimlerimi istedi. Attığım resimlerle bana şantaj yaptı. Yaptıklarından bunaldım ve polise şikayette bulundum."

    Tutuklu sanık Mehmet Yılmaz ise savunmasında yapılan suçlamaları kabul etmedi. Yılmaz, "Bu suçlamalara maruz kalmaktansa ölürüm daha iyi" dedi. Mahkeme heyeti Mehmet Yılmaz’a ’cinsel istismar’ suçundan 5 yıl, ’şantaj’ suçundan 1 yıl 15 gün, ’hakaret’ suçundan ise 2 ay 15 gün olmak üzere toplam 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

    Etiketler: cinsel taciz , DAVA
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