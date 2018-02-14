Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>Facebook'tan Sevgililer Günü'ne özel yenilik

    Facebook'tan Sevgililer Günü'ne özel yenilik

    Hürriyet Haber
    14.02.2018 - 07:51 | Son Güncelleme:

    Facebook, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında çiftlerin birbirlerine karşı sevgilerini daha kolay ifade edebilmelerini sağlayabilmek için mesajlaşma uygulaması Messenger’a bazı yeni özellikler ekledi.

    Bugün itibariyle ilişkisi olan çiftler Messenger üzerinde açtıkları sohbet penceresinde ilk olarak ekranı kaplayan kalpler ile karşılaşıyorlar. Ayrıca, bu sohbet için özelleştirilen emojilerin neredeyse tamamında kalp yer alıyor.

    Birbirlerinin ne zaman çevrimiçi olduğunu görebilen çiftler, takma isimler ve özel yazı renkleri sayesinde konuşmalarını daha özel bir hale getirebiliyorlar.

    Facebooktan Sevgililer Gününe özel yenilik
    İnsanların Messenger ile her gün iki milyondan fazla emoji gönderdiklerini açıklayan Facebook, hem kadınlar hem de erkekler arasında en çok ilgi gören ikinci emojinin kalp emojisi olduğunu belirtiyor.

    Kısaca yeni özelliklere erişmek için yapmanız gereken ilk şey Facebook’ta ilişki durumuzunu değiştirmek. Başka bir Facebook kullanıcısı ile ilişkiniz olduğunu belirttiğinizde, otomatik olarak o kişiyle aranızda sohbet başlatacağını bildiren Messenger tüm bu yenilikleri kullanımınıza sunacak.

    Etiketler: facebook , messenger , sevgililer günü
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri