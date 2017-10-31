Facebook'tan şaşırtan Rusya açıklaması

Facebook, ABD siyasetini etkileme çabaları çerçevesinde Rusya merkezli operatörler tarafından 2 yıllık süreçte yayınlanan 80 bin kadar sosyal medya bildiriminin yaklaşık 126 milyon Amerikalı tarafından görüldüğünü bildirdi.

Twitter da Rus operatörlerle bağlantılı 2.752 hesap tespit ettiklerini belirtti.

Google ise ABD'nin 2016 başkanlık seçimlerinde Rusya ile bağlantılı reklam harcamasının 4.700 dolar olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Twitter, Rus basın kuruluşlarından Russia Today ve Sputnik'e geçen yıl ABD'nin başkanlık seçimlerine müdahale etme girişiminde bulunmaları iddiasıyla yasak getirdiğini duyurmuştu.