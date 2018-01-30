Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Facebook'tan oyun yayıncıları için program

Facebook'tan oyun yayıncıları için program

Hürriyet Haber
30.01.2018 - 12:09 | Son Güncelleme:

Facebook, oyun yayıncılarıyla daha yoğun bir şekilde iletişimde kalıp alternatif seçenek olmak için yeni bir program başlatıyor.

Facebook'un "Gaming Creator Pilot Program" adını verdiği yeni projesi, oyun yayıncılarının Facebook'ta daha geniş bir topluluk oluşturmasını hedefliyor. Oyunların canlı olarak yayınlanmasını sağlayacak yeni proje, Facebook'un bünyesinde bulundurduğu Instagram ve Oculus gibi platformlardan yardım alacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre oyun yayıncılarının kendi fanları tarafından da desteklenebilmesi için verimli yollar üzerine çalışıldığı öğrenildi. Bir diğer açıklamaya göre de bu program, Facebook'a birçok oyun yayıncısının katılmasını sağlayacak. Facebook'un uzun zamandır oyunlar üzerine çalıştığı zaten biliniyordu. Çünkü şirket, 2016'da Blizzard ile yaptığı anlaşmayla kullanıcıların Facebook Live üzerinden, tüm Blizzard oyunlarından yararlanabilmesini sağlamıştı. 

Etiketler: Oyun Yayıncıları , Gaming Creator Pilot Program
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri