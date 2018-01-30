Facebook'tan oyun yayıncıları için program

Facebook'un "Gaming Creator Pilot Program" adını verdiği yeni projesi, oyun yayıncılarının Facebook'ta daha geniş bir topluluk oluşturmasını hedefliyor. Oyunların canlı olarak yayınlanmasını sağlayacak yeni proje, Facebook'un bünyesinde bulundurduğu Instagram ve Oculus gibi platformlardan yardım alacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre oyun yayıncılarının kendi fanları tarafından da desteklenebilmesi için verimli yollar üzerine çalışıldığı öğrenildi. Bir diğer açıklamaya göre de bu program, Facebook'a birçok oyun yayıncısının katılmasını sağlayacak. Facebook'un uzun zamandır oyunlar üzerine çalıştığı zaten biliniyordu. Çünkü şirket, 2016'da Blizzard ile yaptığı anlaşmayla kullanıcıların Facebook Live üzerinden, tüm Blizzard oyunlarından yararlanabilmesini sağlamıştı.