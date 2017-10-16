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    Facebook'tan modüler bir akıllı telefon mu geliyor?

    Hürriyet Haber
    16.10.2017 - 08:22 | Son Güncelleme:

    Yakın zamandaki bir patent, Facebook'un kendi akıllı cep telefonu üzerinde çalışıyor olabileceğine işaret ediyor.

    Söylentilere göre Facebook, bir telefona, hoparlöre, GPS desteğine, dokunmatik ekrana ve bir mikrofona sahip gelişmiş bir modüler cihaz üzerinde çalışıyor. Yakın zamandaki bir patent başvurusu ise bu söylentileri destekliyor. Modüler donanım, kullanıcıların farklı parçaları değiştirmesine ve bir kamera veya bir batarya paketi gibi işlevlere izin veriyor.

    Facebooktan modüler bir akıllı telefon mu geliyor
    "Bir modüler elektromekanik cihazın çeşitli örnekleri burada açıklandı. Modüler elektromekanik cihaz bir kasa ve bu kasaya bağlanabilen çok sayıda işlevsel modül bulundurur. Her modülün farklı bir işlevi vardır. Modüler elektromekanik cihazın işlevselliği, bu cihaza bağlı farklı işlevsel modüllerin çeşitli özelliklerine, bu farklı işlevsel modüllerin bağlanma sırasına, işlevsel modüllerin elektromekanik cihaza bağlanması için kullanılan özel bağlanma yapılarına veya kasa ile belirlenen iz kalıplarına göre belirlenir."

    Facebooktan modüler bir akıllı telefon mu geliyor

    Facebook zaten teknolojinin Nascent Objects aracılığıyla satın alındığını doğrulamıştı, ama muhtemel bir modüler akıllı telefonla ilgili ek bir bilgi vermemişti. Patentin kendisi, bu ürünün bir telefon veya Amazon Alexa gibi bir müzik hoparlörü gibi çalışabileceğine işaret ediyor.

    Etiketler: facebook phone , sosyal medya
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