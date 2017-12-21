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    Facebook'tan izinsiz fotoğraf paylaşanlara kötü haber

    Hürriyet Haber
    21.12.2017 - 12:33 | Son Güncelleme:

    1 milyarın üzerinde kullanıcı sayısına sahip sosyal medya platformu Facebook, büyük sorunlar için sürekli çözüm yolları arıyor. Dün de taciz mesajlarına karşı önlem aldıklarını belirten şirket şimdi de izinsiz fotoğraf paylaşımın önüne geçiyor.

    Facebook, 1 milyarı aşkın kullanıcı sayısına sahip bir sosyal medya platformu. Kullanıcılarının güvenliği için sürekli çalışmalar yapan ve dün yaptığı hamleyle taciz mesajlarının önüne geçen Facebook, şimdi de uzun zamandır kullandıkları yapay zekayı farklı bir boyuta taşıdı. Biriyle fotoğraf çekilen ve ardından Facebook'a yüklemek isteyen kullanıcılara yapay zeka sayesinde fotoğrafta olan diğer kişiyi etiketlemek için soru soran Facebook, artık kullanıcı, fotoğraftaki diğer kişiyi etiketlemese bile o kişiye bildirim gönderecek. 

    Facebooktan izinsiz fotoğraf paylaşanlara kötü haber

    Kullanıcıların istekleri üzerine hareket ettiklerini belirten ve böylece izinsiz fotoğraf paylaşımının önüne geçmek isteyen Facebook, bu özelliğin basit bir buton ile aktif veya pasif duruma gelebileceğini söylüyor.

    Facebooktan izinsiz fotoğraf paylaşanlara kötü haber

    Son olarak Facebook, yaptığı bu hamleyle kullanıcılarının kimliklerinin yani yüzlerinin teknoloji şirketlerine satılmasının önüne geçmiş oldular. 

     

    Etiketler: İzinsiz Fotoğraf Paylaşımı , Önlem
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