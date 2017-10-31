Facebook’tan girişimci kadınlara destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile hayata geçirilen #SheMeansBusiness projesi kapsamında önümüzdeki yıl boyunca on farklı şehirde 5 binin üzerinde kadın girişimciye, Facebook ve Instagram’dan işlerini büyütmek için nasıl faydalanacaklarını da kapsayan eğitimler verilecek. #SheMeansBusiness ile TOBB ve Facebook, Türkiye’nin dört bir yanındaki kendi işini kurmak isteyen kadınlara ilham vermeyi ve kadın girişimcilere işlerini bir adım daha öteye taşımaları için gerekli bilgi, beceri, bağlantı ve teknolojiyi sunmayı hedefliyor.

Girişimciliğin ikiye ayrıldığını ifade eden TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Bir tarafta geleneksel yöntemlerle kısıtlı kalanlar, diğer tarafta ise dijital platformları etkin kullanıp ürün ve hizmetlerini dünyaya pazarlayanlar olacak” dedi. Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’deki girişimcilerin ikinci grupta olmasını istediğimiz için bu projeye başlıyoruz. Proje sonunda Facebook ve Instagram sayesinde işlerini büyütme yetkinliğine sahip 5 bin kadın ortaya çıksın istiyoruz. TOBB olarak kadın girişimcilere yönelik pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.







‘KADINLAR GÜÇLENDİĞİNDE EKONOMİ DE GÜÇLENİR’

Türkiye’nin gün geçtikçe zenginleşen girişimci ekosistemini tebrik eden Facebook Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı Nicola Mendelsohn, Facebook’un kadın girişimcilere olan desteğini şu sözlerle dile getirdi: “Kadınlar güçlendiğinde, ekonomi de güçlenir. Bu yüzden Facebook olarak kendi işlerini kuran ve başarıyla yürüten kadınları kutluyor ve bir gün kendi girişimlerine imza atmak isteyen kadınlara yardımcı olacak kaynakları sunmak için çalışıyoruz. Türkiye’de her ay 44 milyon kişi Facebook’u, 31 milyondan fazla kişi ise Instagram’ı ziyaret ediyor. Bu zengin topluluk Türkiye’deki KOBİ’lere, mevcut ve potansiyel müşterilerine doğrudan ulaşma fırsatı sunuyor. #SheMeansBusiness projesi ile Türkiye’deki kadın girişimcilerin bu fırsatlardan yararlanmalarını sağlamayı ve hayallerini büyütmek için onlara ilham vermeyi amaçlıyoruz.”

‘BÜYÜK BİR POTANSİYEL VAR’

Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş, şunları söyledi: “Kadınların başarısının sosyal ve ekonomik büyümenin güçlenmesi açısında büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Kendi işini kurmak isteyen kadın girişimciler için Türkiye’de büyük bir potansiyel var. Bu yüzden TOBB işbirliği ile Türkiye’de daha fazla kadın girişimciye ilham vermek için #SheMeansBusiness projesini hayata geçiriyoruz. Bu anlamlı projenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”