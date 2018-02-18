Facebook'tan çocuklara yönelik uygulama: Messenger Kids

Facebook, çocuk dostu uygulaması Messenger Kids'i ABD'deki kullanıcılar için Google Play Store üzerinde yayımladı. iOS ve Amazon Fire cihazlarının ardından Android, Messenger Kids'e ulaşan en son platform oluyor. Bu uygulamanın en önemli özellikleri ise, ebeveynlere, çocuklarının görüşebilecekleri kişiler listesi üzerinde tam bir kontrol imkanı sunması ve mesajların gizlenemiyor olması, yani ebeveynlerin yapılan konuşmaları da kolaylıkla inceleyebilmeleri.









Facebook'un söylediğine göre Messenger Kids üzerinde bir hesap oluşturmak, çocuk için bir Facebook hesabı da oluşturmuyor ve bunun yerine doğrulama için ebeveynlerin veya yasal vasilerin Facebook hesapları kullanılabiliyor. Bu noktadan sonra da ebeveynler, iletişim listesinde izin verilen hesapları kontrol edebiliyor. Tabi ki çocukların da kişileri engelleme izinleri bulunuyor. Ayrıca eğer bir çocuk uygunsuz bir içerik şikayetinde bulunursa, ebeveyn yada vasi de bu bildirimden haberdar ediliyor.

Messenger Kids'i kullanan çocuklar uygun etiketlere, GIF'lere, çerçevelere ve emojilere erişebiliyorlar. Uygulama aracılığı ile bire bir veya grup konuşmaları yapılabiliyor ve eğlenceli, etkileşimli maskelere erişim sağlanıyor. Uygulama içerisindeki kamera özelliği de çocukların video çekmelerine ve arkadaş ve aileleri ile paylaşmak için fotoğraf çekip süslemelerine imkan tanıyor.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: BİLGİSAYARINIZ İÇİN 41 MUHTEŞEM DUVAR KAĞIDI