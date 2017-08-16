Facebook'a telefondan girenler dikkat! Değişiyor...

Hem mobil uygulamalarda hem de internet sitesinde sık sık güncelleme yapan Facebook, Mobil cihazlar için hazırladığı uygulama için bir güncelleme yaptı. Güncelleme neticesinde haber kaynağı ekranında birçok değişiklik oldu. Bu değişikliklerden öne çıkanlar ise üst kısımda ki simgelerin yenilenmesi ve paylaşımların altındaki yorumların birer konuşma baloncuğu şeklinde yer alması oldu.

Yapılan bu değişikliği şimdilik sadece Android işletim sistemine sahip olan kullanıcılar görebiliyor. iOS sistemine ise en kısa zamanda güncellemenin gelmesi bekleniyor.

Facebook’un internet sitesinde henüz böyle bir güncelleme mevcut değil ve bu güncellemenin internet sitesi için uygulanıp uygulanmayacağı hakkında henüz bir bilgi yok.