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    Facebook'a telefondan girenler dikkat! Değişiyor...

    Hürriyet Haber
    16 Ağustos 2017 - 10:45Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 11:13

    Facebook yine bir mobil uygulama güncellemesi ile karşımızda. Mobil uygulamada yapılan güncelleme haber kaynağı ekranında yapılan değişiklikleri kapsıyor.

    Hem mobil uygulamalarda hem de internet sitesinde sık sık güncelleme yapan Facebook, Mobil cihazlar için hazırladığı uygulama için bir güncelleme yaptı. Güncelleme neticesinde haber kaynağı ekranında birçok değişiklik oldu. Bu değişikliklerden öne çıkanlar ise üst kısımda ki simgelerin yenilenmesi ve paylaşımların altındaki yorumların birer konuşma baloncuğu şeklinde yer alması oldu.

     Yapılan bu değişikliği şimdilik sadece Android işletim sistemine sahip olan kullanıcılar görebiliyor. iOS sistemine ise en kısa zamanda güncellemenin gelmesi bekleniyor.

    Facebook’un internet sitesinde henüz böyle bir güncelleme mevcut değil ve bu güncellemenin internet sitesi için uygulanıp uygulanmayacağı hakkında henüz bir bilgi yok.

    Etiketler: facebook , güncelleme , mobil uygulama , teknoloji
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