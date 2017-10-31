Facebook'ta yeni dönem başlıyor! Reklam gördüğünüzde artık...

Tam da Twitter'ın aldığı benzer bir kararın ardından, Facebook da reklamları daha şeffaf hale getirmek için önlemler alacağını açıkladı. Yeni özelliklerin dağıtımı Kanada'dan başlayacak, ardından ABD'ye gelecek. Diğer ülkelere de ABD ile aynı zamanda gelmesi bekleniyor.

Facebook, Sayfalar için bir "Reklamları Görüntüle" tuşu ekleyecek, böylece o Sayfa'nın Facebook'ta, Instagram'da ve Messenger'da hangi reklamları gösterdiğini görebileceksiniz. Reklamların sizin için hedeflenmiş olup olmadığı fark etmiyor, size daha fazla bilgi vermek için hepsi gösterilecekler.





Reklamlardan sorumlu Başkan Yardımcısı Rob Goldman, şunları söyledi:

"Tüm sayfalar bu çalışmanın parçası olacak ve reklam oluşturma sürecinde tüm reklamların bir Sayfa ile ilişkilendirilmesini gerektireceğiz... Bu başlangıç testinde, yalnızca aktif reklamlar gösterilecek. Ama ABD'ye genişlediğimizde bir federal seçimlerle ilişkili reklamlar arşivi oluşturmayı düşünüyoruz, böylelikle hem şu anki hem de tarihi federal-seçim ilişkili reklamları gösterebiliriz."

Federal seçimlerle ilişkili her bir reklam, aranabilir bir arşivde bulunacak ve böylelikle herkes geriye dönüp onlara yeniden bakabilecek, ne kadar harcandığına dair detaylar bulunacak, her reklam için tıklama sayısı ve ulaşılan hedef kitle demografikleri de sunulacak.

chip.com.tr'nin haberine göre Facebook, siyasi reklamlar yapmak isteyen reklamcıların daha fazla araştırmadan geçtiğinden emin olacak. Kimliğini göstermek için bir çaba sarf etmeyen reklamcıları, makine öğrenme araçlarıyla bulup kimliklerini algılamaya çalışacak.