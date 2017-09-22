Facebook'ta Whatsapp tuşu geliyor!

Her zaman olduğu gibi bu test sınırlı sayıdaki kullanıcı ile yapılırken, şu an için WhatsApp özel tuşu sadece Android için Facebook uygulamasında görülmüş durumda.

Kısayol vazifesi üstlenen bu tuş sayesinde, Facebook uygulamasını terk etmeden doğrudan WhatsApp’ı açmak mümkün hale geliyor. Şirketin bu tuşa daha fazla görev yükleyip yüklemeyeceği ise merak konusu.

Eğer siz de bu kontrol grubu içine dahil edilmişseniz, sağ üstteki profil fotoğrafınızın altında yer alan menüdeki tuşu görmeniz mümkün. iOS için Facebook uygulamasında da bu tuşun denemeleri yakın zaman içerisinde yapılabilir.

Facebook çatısı altındaki servisleri uygulamasına ilk kez dahil etmiyor. Bu ayın başlarında şirketin Instagram için bir kısayol ekleme denemesi içerisinde olduğu da fark edilmişti.

shiftdelete'in haberine göre 2015 yılında ise Facebook uygulaması içerisine kullanıcıların kişilerine fotoğraf ve metin gönderimi yapabileceği bir WhatsApp ile gönder tuşu eklenmişti ancak bu özellik resmi uygulamaya hiçbir zaman eklenmemişti.