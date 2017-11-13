Facebook'ta tanıştığı adam için 9 çocuğunu ve kocasını terk etti

Andy, 44 yaşındaki karısı Heidi tarafından aldatılıp terk edildi. Günlerce ne yapacağını ve nasıl hissetmesi gerektiğini düşünüp dursa bile Heidi Facebook’tan tanışıp aşık olduğu 30 yaşındaki Mamadou Jallow için kocasını ve 9 çocuğunu terk etmeye çoktan karar vermişti.

Son şans olarak kendisini Afrikalı bir adam için terk eden karısına ” Adam seni değil İngiliz pasaportunu seviyor.

Vatandaşlığı alsın ikinci gün seni terk eder! Sen beni ve çocuklarını bırakma…” diye yalvaran Andy, karısını kendisine geri döndürmeyi başaramayınca karısını polise ihbar etti.

Konuyla ilgili polise açıklama yapan Heidi; ‘Artık kocamı sevmiyorum!', ‘Seninle birlikte olmak istemiyorum!', ‘Hayatımın geri kalanını onunla geçirmek istediğimden emin değildim…', ‘Ona olan aşkım bitti!', ‘Ve başka birisine aşık oldum…' dedi.

Bir tokat gibi çarpan bu cümlelerle karşı karşıya kalan Andy, terk edilmenin şokunu atlatamadığı için iş yerinden bir hafta izin aldı.

Eve kapandı, telefonlara bile çıkmıyor.