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    Facebook bu sistemle silinen mesajları geri getirebiliyor!

    Hürriyet Haber
    27.10.2017 - 08:40 | Son Güncelleme:

    Facebook'ta silinen mesajların geri getirilebilme özelliği sosyal medya ağını kullananlar tarafından hep merak edilmiştir. Yedekleme üzerine kurulu bu sistemde istediğiniz takdirde Facebook Messenger'da konuşulan konuşmaları silseniz bile tekrar geri getirebiliyorsunuz. Peki bu işlem Facebook'ta nasıl yapılıyor?

    Facebook'ta daha önce yaptığınız konuşma kayıtlarınızı bir şekilde sildiniz; ancak şimdi o sildiğiniz mesajlara tekrar ulaşmak istiyorsunuz. Peki bu mümkün mü? Yani Facebook'ta silinen mesajlar nasıl geri getirilir?

    Facebook dahil Instagram ve diğer pek çok platformda silinen herhangi bir şeyin geri gelme yolu yoktur. Ancak şunu da belirtmek gerekir de Facebook'un Arşiv özelliği bu anlamda hayat kurtarıcı olabilir. Uzun zamandır kullanıcıların kontrolünde olan 'Kopyasını İndir' özelliği, hesabınızı bilgisayarınıza yedeklemenize olanak veriyor. Bu bağlamda daha önce bir yedekleme işlemi yaptıysanız kolayca önceki bir tarihe dönüp silinen mesajlarınızı kurtarma şansına sahip oluyorsunuz.

    Facebook bu sistemle silinen mesajları geri getirebiliyor
    Bunu yapmak için de Genel Hesap Ayarları içine girmeniz yeterli. Hemen en alt kısımda 'Facebook verilerinin kopyasını indir' seçeneğini göreceksiniz. 

    Ancak bu yedekleme işlemini öncesinde yapmadıysanız üzgünüz; Facebook'tan eski mesajlarınızı maalesef hiçbir zaman geri getiremeyeceksiniz. 

    Etiketler: silinen mesajları , messenger
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