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    Facebook'ta 'sessize al' dönemi başlıyor!

    Hürriyet Haber
    18.09.2017 - 08:07 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 08:07

    Facebook'un test ettiği yeni "susturma" özelliği sayesinde bir kişi veya sayfayı, geçici olarak takip etmeyi bırakmanız mümkün!

    Facebook, bir arkadaşınızı veya bir sayfayı geçici olarak takip etmeyi bırakmanızı sağlayacak "Susturma" özelliğini test ediyor. Bu özellik sayesinde birini tamamen takip etmeyi bırakmadan, paylaşımlarını sadece geçici olarak susturmak mümkün olacak.

    Eğer bir arkadaşınız veya takip ettiğiniz sayfa, güncel bir olay yüzünden sürekli olarak rahatsız edici içerikler paylaşıyorsa, onları tamamen arkadaşlıktan silmek ya da tamamen takip etmeyi bırakmak istemiyor olabilirsiniz. Özellik genel kullanıma sunulduğunda "takibi bırak" seçeneği altında "Susturma" seçeneği de bulunacak. Bu özellik istediğiniz kişiyi ve sayfayı bir gün, bir hafta ya da bir ay için takibi bırakmanızı sağlyacak.

    Facebookta sessize al dönemi başlıyor

    Facebook testin ne zaman başladığı ve ne kadar insanın teste dahil olduğu ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ayrıca özelliğin yaygın kullanıma geçmesi de ne zaman olacak bilinmiyor. Anlaşıldığı kadarıyla Facebook, arkadaşlarınızı kalıcı olarak takibi bırakmanızı istemiyor ve en azından susturma özelliği ile canınızı sıkan paylaşım kaynaklarına bir şans daha verebilmenizi sağlamak istiyor.

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    Etiketler: facebook , sosyal medya , mark zuckerberg
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