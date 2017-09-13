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    Hürriyet >Teknoloji>Facebook'ta sahte beğeni sorunu dev şirketin kabusu oldu!

    Facebook'ta sahte beğeni sorunu dev şirketin kabusu oldu!

    Hürriyet Haber
    13.09.2017 - 07:54 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 07:54

    Sahte haberlerle bir türlü başa çıkamayan Facebook, şimdi de sahte beğeni sorunuyla boğuşuyor!

    Haziran ayında Facebook, iki milyar aktif kullanıcı gibi önemli bir kilometre taşına ulaştığını açıklamıştı. Ama toplumdaki bu denli yaygın kullanımı yüzünden Facebook, bazı kötü amaçlarla da kullanılıyor. Örneğin, yakın zamanda 470 "sahte" Rus hesabı ve sayfası siyaseti etkileme çabaları sebebiyle kapatıldı, bazı kullanıcılarsa, sistem bilgilerini ele geçirip ona göre adware gönderen zararlı yazılımlarla karşılaştılar.

    Şimdi ise, Iowa Üniversitesi'nden araştırmacılar, 50'den fazla web sitesinin, kullanıcıların hesaplarına erişim karşılığında ücretsiz, sahte "beğeniler" dağıttığını keşfetti. Araştırmanın bulgularına göre, bir milyon civarı Facebook hesabı spam'cılar tarafından yönetilen "gizli anlaşma ağlarının" elinde bulunuyor, bunlar da 2015 ile 2016 arasında 100 milyon sahte "beğeni" yapmışlar.

    Tabii ki, bu hizmeti kullanan kullanıcılar Facebook'un kullanım şartlarını ihlal ediyorlar ve kişisel bilgilerinin bilinmeyen taraflar tarafından kullanılması riskini alıyorlar.

    Sosyal medya kullanıcılarının, kişisel bilgilerine erişim söz konusu olduğunda her zaman çok dikkatli olmaları gerekli. Bunun yanında, hangi web sitelerinin ve uygulamaların hesabınıza erişime sahip olduğunu ara sıra kontrol etmeniz bir alışkanlık olmalı.

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    Etiketler: facebook , sosyal medya , internet
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