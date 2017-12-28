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    Facebook’ta kendini kadın olarak tanıttı! Buluştuklarında yumruk atıp...

    KOCAELİ (İHA)
    28.12.2017 - 11:58 | Son Güncelleme:

    Facebook’ta kendisini kadın olarak tanıtıp, buluştuğu bir kişinin cep telefonunu gasp eden zanlı yakalandı.

    Olay, 15 Aralık günü İzmit ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Facebook üzerinden kadın hesabı açan S.G. (21), T.A. isimli şahıs ile konuşmaya başladı. İkili bir süre sonra buluşmak için randevulaştı. Belirtilen adrese gelen T.A.’ya yumruk atan S.G. cep telefonunu alarak kayıplara karıştı.

    Şahsın ifadelerinden yola çıkan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Bürosu dedektifleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceledi. Zanlının S.G. olduğunu belirleyen polis ekipleri, şüpheliyi çalıştığı işyerinde gözaltına aldı. Zanlı, gaspı uyuşturucu madde almak için yaptığını itiraf edince, polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. S.G.’nin verdiği ifadeler doğrultusunda uyuşturucu hap sattığı ileri sürülen bir kişi daha gözaltına alındı. Şahsın kullandığı yolcu otobüsünde yapılan aramada 13 adet extacy hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı olduğunu ileri sürülen otobüs sürücüsüne de işlem yapıldı. Gasp olayını gerçekleştiren S.G., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Facebook’ta kendini kadın olarak tanıttı Buluştuklarında yumruk atıp...

    Etiketler: sahte hesap
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