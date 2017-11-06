Facebook'ta kaç sahte hesap var? Rakama şaşıracaksınız!

Sosyal medya devi Facebook, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla birlikte sosyal ağ üzerindeki fake(sahte) profil sayısını açıkladı. Peki Facebook fake profil sayısı kaç? 2 milyarı aşkın aktif kullanıcısıyla dünyanın en büyük sosyal ağı ünvanını elinde barındıran Facebook’un üyelerinin %13‘ü sahte veya kopya profil.



Basit bir matematikle yaklaşık 270 milyon sahte profile sahip olduğunu anladığımız Facebook, yeni bir algoritma ile kopyalanmış profillerin tespit edileceğini belirtti. Facebook yetkililer, otomatik olarak gerçekleşen bu tespit işlemi sonrasında oranı daha da düşürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Buna ek olarak sosyal ağ üzerinde bu tarz profilleri hiçbir zaman istemediklerini de vurgulamayı ihmal etmediler.





Bu açıklamaya ek olarak Facebook‘un finans patronu David Wehner, sahte profillere karşı taviz vermeyeceklerini ve Facebook‘u bunlardan arındıracaklarına inandığını belirtti. Bakalım Facebook gerçekten de sahte veya kopya profil olayına son verebilecek mi?