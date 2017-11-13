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    Facebook'ta etiketlenmek istemiyorsanız dikkat! İşte çözümü

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 08:20 | Son Güncelleme:

    Facebook'ta herkes gelişigüzel sizi etiketleyebiliyor; bazen de bu etiketlendiğimiz fotoğrafları bizim arkadaş listemizin görmesini istemiyoruz ve kontrolümüz dışında paylaşılan bu fotoğraf canımızı sıkıyor. Peki etiketlenmek istemiyorsak ne yapmak gerekiyor? İşte basit çözümü...

    Facebook'ta etiketlenmek istemiyorum diyenlerdenseniz yalnız değilsiniz; hal böyle olunca Facebook'ta bundan rahatsız olan kullanıcıları için özel bir ayarı uzun zamandır kullanıcılarına sunuyor. Öncelikle Facebook'u bilgisayardan açıyoruz ve soru işaretinin yer aldığı üst mavi şeritten aşağı gösteren oku seçiyoruz. Ardından Hareket Dökümü'nü seçelim ve devam edelim. Daha sonra sol kızımda Zaman Tüneli Onayı sekmesini göreceksiniz. İşte bizim işimiz de tam olarak burada!

    Facebookta etiketlenmek istemiyorsanız dikkat İşte çözümü

    Bu kısma tıkladıktan sonra Facebook size Zaman Tüneli Onayı'yla ilgili ayrıntılı bir bilgi paylaşıyor.

    "Zaman Tüneli Onayı, etiketlenmiş olduğun gönderileri zaman tünelinde gözükmeden önce onaylamanın gerekip gerekmeyeceğini kontrol eder. Onayına sunulan bir gönderi olduğunda, Hareketler Dökümü'nün sol tarafında Zaman Tüneli Onayı'na tıklaman yeterli. Zaman Tüneli Onayı, etiketlenmiş olduğun gönderileri zaman tünelinde gözükmeden önce onaylamanın gerekip gerekmeyeceğini kontrol eder. Onayına sunulan bir gönderi olduğunda, Hareketler Dökümü'nün sol tarafında Zaman Tüneli Onayı'na tıklaman yeterli.

    Facebookta etiketlenmek istemiyorsanız dikkat İşte çözümü

    Not: Bu sadece zaman tünelinde nelerin görünmesine izin verileceğini kontrol eder. Etiketlendiğin gönderiler arama sonuçlarında, Haber Kaynağı'nda ve Facebook'taki diğer yerlerde görünmeye devam eder"

    Facebookta etiketlenmek istemiyorsanız dikkat İşte çözümü

    Dolayısıyla eğer etiketlendiğiniz fotoğrafların Facebook profilinizde paylaşılmasını istemiyorsanız AÇIK seçeneğinde durmalı. Aksi halde KAPALI kalmasında bir sakınca zaten yok.

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    Etiketler: facebook etiketlenmek istemiyorum
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