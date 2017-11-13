Facebook'ta etiketlenmek istemiyorsanız dikkat! İşte çözümü

Facebook'ta etiketlenmek istemiyorum diyenlerdenseniz yalnız değilsiniz; hal böyle olunca Facebook'ta bundan rahatsız olan kullanıcıları için özel bir ayarı uzun zamandır kullanıcılarına sunuyor. Öncelikle Facebook'u bilgisayardan açıyoruz ve soru işaretinin yer aldığı üst mavi şeritten aşağı gösteren oku seçiyoruz. Ardından Hareket Dökümü'nü seçelim ve devam edelim. Daha sonra sol kızımda Zaman Tüneli Onayı sekmesini göreceksiniz. İşte bizim işimiz de tam olarak burada!







Bu kısma tıkladıktan sonra Facebook size Zaman Tüneli Onayı'yla ilgili ayrıntılı bir bilgi paylaşıyor.



"Zaman Tüneli Onayı, etiketlenmiş olduğun gönderileri zaman tünelinde gözükmeden önce onaylamanın gerekip gerekmeyeceğini kontrol eder. Onayına sunulan bir gönderi olduğunda, Hareketler Dökümü'nün sol tarafında Zaman Tüneli Onayı'na tıklaman yeterli. Zaman Tüneli Onayı, etiketlenmiş olduğun gönderileri zaman tünelinde gözükmeden önce onaylamanın gerekip gerekmeyeceğini kontrol eder. Onayına sunulan bir gönderi olduğunda, Hareketler Dökümü'nün sol tarafında Zaman Tüneli Onayı'na tıklaman yeterli.







Not: Bu sadece zaman tünelinde nelerin görünmesine izin verileceğini kontrol eder. Etiketlendiğin gönderiler arama sonuçlarında, Haber Kaynağı'nda ve Facebook'taki diğer yerlerde görünmeye devam eder"







Dolayısıyla eğer etiketlendiğiniz fotoğrafların Facebook profilinizde paylaşılmasını istemiyorsanız AÇIK seçeneğinde durmalı. Aksi halde KAPALI kalmasında bir sakınca zaten yok.