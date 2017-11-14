Facebook'ta bomba yenilik: Hikayeleri paylaşırken artık...

Facebook, kurduğu ekosistemi ortak paydada buluşturabilecek özellikleri bir bir hayata sokuyor. Facebook, Instagram, Whatsapp ve Messenger'da kullanıcılar ayrı ayrı Hikaye paylaşabileceği gibi artık Instagram'da paylaştığını doğrudan Facebook'ta da paylaşabilme olanağına sahip. Hal böyle olunca kullanıcılar en kolay şekilde sosyal medya kanallarından içeriklerini paylaşabiliyor.





Ancak Facebook'un ekosistemi bununla sınırlı değil elbette; internetin yavaş olduğu ülkelerde kullanımda olan Facebook Lite da bu işten eksik kalmıyor. Hikayeler özelliğinin basitleştirilmiş Facebook Lite uygulaması içerisine de dahil edildiği belirtelim. Sayfa yöneticileri ise önümüzdeki aylarda takipçileri için bu türde paylaşımlar yapabilecek. Kısacası farklı uygulamalar yerine tek bir yerden paylaşım kolaylığı özelliğin çok daha yaygınlaşmasını sağlayacak gibi gözüküyor.