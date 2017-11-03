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    Facebook'ta attığınız mesajı karşı taraftan silebilir misiniz?

    Hürriyet Haber
    03.11.2017 - 08:22 | Son Güncelleme:

    Whatsapp'ın uzun süredir sahibi olan Facebook'un söz konusu sohbet uygulamasında atılan mesajların silinebilme özelliğini aktif hale getirmesinin ardından gözler bu kez aynı özelliğin Facebook için getirilmesinde. Peki Facebook'un böyle bir planı var mı? Facebook attığınız mesajları çift yönlü silmenize imkan verecek mi?

    Whatsapp'ın çift yönlü mesajları silmeye imkan vermesiyle birlikte gözler bu kez Facebook'a çevrildi. Messenger üzerinden yazışan kullanıcıların da bu özelliği kullanmak istediği biliniyor. Peki Facebook'un böyle bir planı var mı? Whatsapp'ta olduğu gibi Facebook'ta yani Messenger'a attığımız bir mesajı çift yönlü silebilecek miyiz?

    Bu sorunun yanıtı şimdilik hayır; şimdilik diyoruz zira Whatsapp'ta bu özelliğin kullanım durumuna göre şirketin aynı özelliği Whatsapp'tan Facebook'a taşıyacağı söylenebilir; tıpkı daha önce Hikayeler ve diğer birçok özellikte olduğu gibi.

    O yüzden siz siz olun, Messenger'da attığınız mesajlara dikkat edin; zira karşı tarafın ekranından silme lüksünüz yok!

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