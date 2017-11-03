Facebook'ta attığınız mesajı karşı taraftan silebilir misiniz?

Whatsapp'ın çift yönlü mesajları silmeye imkan vermesiyle birlikte gözler bu kez Facebook'a çevrildi. Messenger üzerinden yazışan kullanıcıların da bu özelliği kullanmak istediği biliniyor. Peki Facebook'un böyle bir planı var mı? Whatsapp'ta olduğu gibi Facebook'ta yani Messenger'a attığımız bir mesajı çift yönlü silebilecek miyiz?



Bu sorunun yanıtı şimdilik hayır; şimdilik diyoruz zira Whatsapp'ta bu özelliğin kullanım durumuna göre şirketin aynı özelliği Whatsapp'tan Facebook'a taşıyacağı söylenebilir; tıpkı daha önce Hikayeler ve diğer birçok özellikte olduğu gibi.



O yüzden siz siz olun, Messenger'da attığınız mesajlara dikkat edin; zira karşı tarafın ekranından silme lüksünüz yok!



