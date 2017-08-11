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    Facebook'ta artık kimse bunu yapamayacak!

    Hürriyet Haber
    11 Ağustos 2017 - 07:39Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 07:39

    Facebook'un geçen sene büyük ümitlerle indirmeye sunduğu uygulama, ani bir kararla "çöpe gitti"

    Facebook, geçen sene lise öğrencilerine özel bir uygulama yayınlamıştı. Lifestage adlı bu uygulama, diğer öğrencilerle bağlantı kurmanızı kolaylaştırıyordu. Uygulamayı 21 yaşından büyük olanlar kullanamıyordu.

    Lifestage, sosyal ağ alanına girmeye çalışan çoğu uygulama gibi pek rağbet görmedi ve şimdi Facebook, uygulamayı App Store'dan kaldırdı. Lifestage, yaygınlaşma konusunda yaşadığı sorunların yanında güvenlik endişeleriyle birlikte geliyordu. 21 yaşından büyükler kendilerini etraftaki liselere ekleyemeseler de, uygulama kurulumu sırasında yaşlarını küçülterek bunu yapabiliyorlardı.

    Facebookta artık kimse bunu yapamayacak

    Facebook'tan bir yetkili, Lifestage'in artık desteklenmeyeceğini Engadget'a doğruladı. Firma yaptığı açıklamada "gençlerin Facebook'un önemli bir kısmını oluşturduğunu ve Lifestage'den çok şey öğrendiklerini" söyledi. Firma Lifestage'de edindiği tecrübelerden Facebook uygulamasındaki işlevlerde faydalanacağını söylüyor.

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    Etiketler: facebook , uygulama , sosyal medya
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