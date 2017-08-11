Facebook'ta artık kimse bunu yapamayacak!

Facebook, geçen sene lise öğrencilerine özel bir uygulama yayınlamıştı. Lifestage adlı bu uygulama, diğer öğrencilerle bağlantı kurmanızı kolaylaştırıyordu. Uygulamayı 21 yaşından büyük olanlar kullanamıyordu.

Lifestage, sosyal ağ alanına girmeye çalışan çoğu uygulama gibi pek rağbet görmedi ve şimdi Facebook, uygulamayı App Store'dan kaldırdı. Lifestage, yaygınlaşma konusunda yaşadığı sorunların yanında güvenlik endişeleriyle birlikte geliyordu. 21 yaşından büyükler kendilerini etraftaki liselere ekleyemeseler de, uygulama kurulumu sırasında yaşlarını küçülterek bunu yapabiliyorlardı.





Facebook'tan bir yetkili, Lifestage'in artık desteklenmeyeceğini Engadget'a doğruladı. Firma yaptığı açıklamada "gençlerin Facebook'un önemli bir kısmını oluşturduğunu ve Lifestage'den çok şey öğrendiklerini" söyledi. Firma Lifestage'de edindiği tecrübelerden Facebook uygulamasındaki işlevlerde faydalanacağını söylüyor.



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