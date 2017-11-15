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    Facebook'ta arkadaş listesi nasıl gizlenir? Nasıl kapatılır?

    Hürriyet Haber
    15.11.2017 - 08:07 | Son Güncelleme:

    Facebook'ta arkadaş listenizi üçüncü gözlerden saklamak istiyorsanız basit bir ayarı değiştirmeniz yeterli. Böylece Facebook'ta artık sizin dışınızda hiç kimse arkadaş listenizi göremeyecek! Peki bu ayarı nereden yapıyoruz?

    Facebook'ta gizlilik çok hassas bir konu ve herkesin kendince kuralları var. Kullanıcıların azımsanmayacak bir kısmı arkadaş listesini kendisinden başka hiç kimsenin görmesini istemiyor. Ancak bu ayarın nereden yapıldığını da herkes bilmiyor. Peki herkese açık olarak gösterilen arkadaş listeniz nasıl kapatılır? Öncelikle Facebook'ta ayarlara girmeniz gerekiyor. Bunun için Facebook'un üst kısmında bulunan mavi şeritteki en sağda yer alan aşağı gösteren oka tıklayın. Ardından Ayarlar seçeneğini seçin.

    Sol kısımda yer alan Gizlilik butonuna tıklayın. Sağ bölümde yeni bir liste göreceksiniz. Orada "Paylaştıklarımı kimler görebilir?" kısmını görünce ayar olarak 'Sadece ben' seçili olmalı. Böylece arkadaş listeniz tamamen kapatılmış oluyor. Aynı şekilde tekrar arkadaş listenizi açık hale getirmek isterseniz yine ayarı buradan yapacaksınız.

    Facebookta arkadaş listesi nasıl gizlenir Nasıl kapatılır

    Facebook'un bu ayarla ilgili açıklaması ise şöyle;

    "Hatırlatma: Kendi zaman tünellerinde arkadaşlıklarını kimlerin görebileceğini arkadaşların kontrol eder. İnsanlar senin arkadaşlığını bir başkasının zaman tünelinde görebiliyorlarsa, bunu Haber Kaynağı ve arama gibi Facebook'taki diğer yerlerde de görebilirler. Bunu Sadece ben olarak ayarlarsan, arkadaş listenin tamamını zaman tünelinde sadece sen görebileceksin. Diğer kişiler sadece ortak arkadaşlarınızı görebilecek."

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    Etiketler: sosyal medya , arkadaş listesi kapatma , facebook arkadaş listesi gizleme
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