Facebook'ta arama geçmişinizi silin, arkanızda iz bırakmayın!

Facebook'ta kullanıcıların en çok başvurdukları ve merak ettikleri özellik tahmin edeceğiniz üzere arama geçmişinin nasıl silineceğidir. Bunu yaparken hem üçüncü gözlerden gizliliğimizi koruyoruz; hem de gereksiz yere önceki aranılan isimleri her defasında karşımızda görmüyoruz. Siz silme işlemini yapmadığınız sürece Facebook gün gün hatta saat saat arama geçmişinizi tutuyor ve siz silene kadar da hiçbir şekilde bu kayıtlara bir şey olmuyor. O nedenle kullanıcılar gizliliğinden ötürü Facebook'ta bu bilgileri silme yolunu tercih ediyor.



Peki Facebook'ta arama geçmişi nasıl silinir? Şimdi adım adım silme işlemini anlatalım:



Öncelikle Facebook'un mavi çubuğunun en sağında bulunan aşağı ok butonuna tıklayıp seçeneklerden Hareketler Dökümü'nü seçiyoruz.







Ardından sol kısımda Filtereler bölümünü göreceksiniz. Ancak ilk etapta aradığımız seçenek burada yok; o yüzden Daha Fazla seçeneğin tıklayıp devam ediyoruz.







Ardından Ara seçeneğine tıklıyoruz ve hemen sağda yer alan Arama Kayıtlarını Sil seçeneğine tıklıyoruz. Hepsi bu!







