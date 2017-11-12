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    Facebook'ta arama geçmişi nasıl silinir?

    Hürriyet Haber
    12.11.2017 - 12:08 | Son Güncelleme:

    Facebook'ta daha önce yaptığınız aramalar sürekli karşınıza mı çıkıyor? Arama geçmişini silip bu isimlerden kurtulmak mı istiyorsunuz? İşte Facebook'ta arama geçmişini komple silmenin yolu...

    Facebook'ta yaptığınız her arama kaydediliyor ve siz silmediğiniz sürece de bu arama kayıtları Facebook'ta ilgili bölümde bir bir tutuluyor. Yani siz temizlik yapmazsanız yıllar önce yaptığınız bir aramayı bile görebilirsiniz. Peki bunu gerçekten istiyor musunuz? Yoksa Facebook'ta arama geçmişini tamamen silmeyi mi tercih edersiniz? Arama geçmişiyle bir sorunu olmayanlar için değil bu haberimiz; ancak arama geçmişi temizliği yapacaklara şimdi bunu nasıl yapacaklarını anlatalım:

    Facebookta arama geçmişi nasıl silinir

    Öncelikle Facebook hesabınızı açın. Ardından arama ekranına tıklayın. Orada göreceğiniz Düzenle seçeneği sizi arama arşivinize yönlendirecek. Bu butona tıkladıktan sonra göreceksiniz ki tüm arama kaydınız burada tutuluyor. Facebook'un bu kaydı tutmasını engellemenin bir yolu yok; ancak arada bir silme işlemi yaparak arama geçmişini sürekli temiz tutabilirsiniz.
    Facebookta arama geçmişi nasıl silinir

    Facebook'ta arama geçmişini silmek için yapmanız gereken tek şey ARAMA KAYITLARINI SİL butonuna tıklamak. Hepsi bu! Ardından tüm arama geçmişiniz sıfırlanmış olacak. Ancak tekrar hatırlatmak gerekirse; Facebook bundan sonra da arama kayıtlarınızı tutmaya devam edecek; bunu engelleyemezsiniz; ancak sık sık temizlik işlemi yaparak bu sorundan kurtulabilirsiniz ki gördüğünüz üzere işlem oldukça basit!

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    Etiketler: sosyal medya , facebook arama geçmişi silme
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