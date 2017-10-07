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    Facebook'a iş yerinden girenler dikkat! Yeni dönem başlıyor!

    Hürriyet Haber
    07.10.2017 - 08:50 | Son Güncelleme:

    Facebook, ekran paylaşım özelliğine sahip masaüstü sohbet uygulamalarını PC ve Mac için yayınladı. İş dünyasına yönelik uygulamalar, şu an sadece Facebook'un birlikte çalışma yazılımı Workplace üzerinden sunuluyor.

    Masaüstü sohbet uygulaması, görüşmelerinizi bir arada tutarken metin arama işlevi sunuyor. Bunun yanında fotoğraf, video, ses klibi, emoji ve GIF paylaşabiliyorsunuz. Uygulama, hiçbir şeyi kaçırmamanız için masaüstünde beliren uyarıları gösterebiliyor. Ekran paylaşma işlevi ise ekranın tamamını veya sadece bir bölümünü arkadaşınızla paylaşmanızı sağlıyor.

    Bir Workplace by Facebook yetkilisi, TechCrunch'a yaptığı açıklamada "müşterilerimizin en çok istediği işlevlerden bir tanesi buydu ve biz de bunu gerçekleştirdik," dedi.

    Facebooka iş yerinden girenler dikkat Yeni dönem başlıyor

    Beta aşamasındaki uygulamalar, Windows 7 ve üzerinde, macOS 10.9 (Mavericks) ve üzerinde çalışıyor ve şu an herkes tarafından yüklenebiliyor.

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    Etiketler: facebook , uygulama , sohbet
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