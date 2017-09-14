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    Facebook'a Instant Videos özelliği geliyor! Peki ne işe yarayacak?

    Hürriyet Haber
    14.09.2017 - 10:13 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 10:13

    Facebook, "Instant Videos" adını verdiği yeni özelliğini test etmeye başladı. Peki nedir bu özellik; kimlerin, ne işine yarayacak?

    Facebook, hareket halindeyken video izlemeyi kolaylaştıracak bir özellik üzerinde çalışıyor gibi görünüyor. Sosyal ağ, az sayıda Android kullanıcısına "Instant Videos" isimli deneysel bir özelliğe erişim vermiş durumda. Özellik, cihazınız WiFi'a bağlıyken videoları ön yüklüyor ve böylece siz dışarıdayken mobil verinizden yemiyor veya internet bağlantısı olmayan bir yerdeyken videolara bakmanıza izin veriyor.

    Matt Navara'nın paylaştığı ekran görüntülerine bakacak olursak Facebook, kotanızı kullanmadan oynatabileceğiniz videoları bir yıldırım ikonu ile işaretliyor.

    Bu deneysel özellik muhtemelen Facebook'un daha büyük video planlarının bir parçası. Sosyal ağın, videoya büyük yatırımlar yaptığı gizli bir şey değil; daha önce de orijinal programlar için bir milyar dolar ayırdığını açıklamıştı.

    chip.com.tr'nin haberine göre Instant Videos ile, Facebook dünya çapında izleyicileri yakalamak için şansını arttırıyor. Bu özellik, herkesin mobil internete sahip olmadığı veya mobil internetin çok yavaş olduğu ülkelerde çok işe yarayabilir. Facebook, videoları dünya çapında en ucuz Android telefon kullanıcılarına bile erişilebilir yaparak, reklamlardan daha fazla para kazanma potansiyeline de sahip.

    Facebooka Instant Videos özelliği geliyor Peki ne işe yarayacak

    Etiketler: facebook , facebook instant videos , uygulama , sosyal medya
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