Facebook'a anlam katacak

2 milyar aylık aktif kullanıcıya sahip olan Facebook, şu anda dünyanın en büyük sosyal ağı. Başka bir deyişle dünya nüfusunun dörte biri Facebook’u kullanıyor. Bu dev platformun yola çıkış misyonu ise insanları birbirine bağlı hale getirmek ve yakınlaştırmak. Ancak Facebook, bu misyonda çok yakın bir zamanda önemli bir değişikliğe gitti. Şirketin yeni misyonu ise Facebook’a bağlanan insanların hayatına anlam katmak oldu. Facebook’un yeni vizyonunu konuşmak için şu anda şirketin üst düzeydeki tek Türk yöneticisi olan Facebook Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Direktörü Ari Keşişoğlu ile bir araya geldik.



ZUCKERBERG’İN SUNUMU

Facebook’un çok heyecanlı bir döneme girdiğini belirten Keşişoğlu, “Farkettik ki insanlarını birbirine bağlamak yetmiyor ve buna anlam katmaya karar verdik. Bunun için de anlamlı toplulukluklar bizim için çok önemli. Özellikle Türkiye gibi internet kullanıcılarının yüzde 97’sinin Facebook abonesi olduğu gibi ülkelerdeki topluluklara dikkat etmeye başladık. Türkiye’den de çok başarılı örnekler çıkıyor. Bunlardan biri Kanser Savaşçıları. 2012 yılında bir Facebook sayfası olarak kurulan Kanser Savaşçıları, şu anda dernekleşti ve çok etkileyici işler çıkarıyorlar. “Saçım saçın olsun” adındaki kampanya ile kanserle savaşan kişilere destek olmak için bir hareket başlattılar. Bunu anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. Bizim için çok önemli. CEO’muz Mark Zuckerberg, bu çalışmayı sunumlarında anlatıyor” dedi. Habitat Derneği ile de yapılan çalışmaya da değinen Keşişoğlu, şu bilgiler paylaştı: “Kontrol Bende” adını verdiğimiz program çerçevesinde 100 Habitat gönüllüsü eğitiliyor. Eğitim gören Habitat gönüllüleri daha sonra 20 farklı şehirdeki katılımcılara, çevrim içi emniyet ve Facebook’un güvenli kullanımı hakkında bilgilendirici eğitimler düzenleyecek.”







FACEBOOK İLE KANSERİ YENDİ

KEŞİŞOĞLU ile röportajı gerçekleştirdiğimiz esnada ilginç bir tesadüf oldu. Röportajın gerçekleştirildiği otelin rezidans müdürü Kılıç Ali Kantar, Facebook’taki Kanser Savaşçıları grubuyla kanser yendiğini anlattı. Kantar, “Lösemi tedavisi görürken Kanser Savaşçıları grubunu keşfettim. Oradaki dayanışma ortamının bu hastalığı yenmem önemli bir payı var” dedi.



DÜNYADA AZ GÖRÜLEN BİR DURUM

Kendi sorumluluk alanındaki Afrika ve Ortadoğu bölgesinde 1.5 milyar kişinin yaşadığını ancak bunların sadece 259 milyonunun her ay Facebook’a girdiğini söyleyen Keşişoğlu, bu bölgedeki hedeflerinin oldukça büyük olduğunu anlattı. Keşişoğlu, şöyle konuştu: “Örneğin; Türkiye’de 47 milyon internet abonesi var. Her ay Facebook’a giren 44 milyon kişi söz konusu. Bu da yüzde 97’lik bir penetrasyon demek. Dünyada çok az görülen bir durum.”



'FACE' KISALTMASI TÜRKLERE ÖZGÜ

FACEBOOK’a ‘Face’ kısaltmasının sadece Türkiye’de kullanıldığını ifade eden Keşişoğlu, “Benim annemde Face diyor. Ben bunu bir sevgi gösterisi olduğunu düşünüyorum. İnanılmaz geliyor bana. Oldukça basit bir kısaltma” dedi.