Facebook zaman tünelini değiştiriyor, flick geliyor!

Eğer Facebook amacında başarıya ulaşırsa, arkadaşınıza "bir saniye kapıyı tutar mısın?" yerine "705 milyon flick bekler misin?" demek zorunda kalabilirsiniz. Şaka bir yana, Facebook Pazartesi günü kendi icat ettiği 'flick' adlı yeni zaman birimini dünya ile tanıştırdı. Günlük hayatta kullanım için ideal olmayan zaman birimi, programcılar için çok kullanışlı olacak.

Farklı kültür ve toplumlar, uzun yıllar ardından ağırlık, mesafe ve hacim ölçü birimleri konusunda öyle ya da böyle belli bir dereceye kadar anlaşmaya varabilmiş durumda. Zaman konusunda evrensel bir ölçü birimine sahip olsak da, programlama evreninde ekran tazelenme sayıları, işlemci ve sinyal frekansları gibi bir çok süper hızlı gerçekleşen işlem, matematiği çok zor hale getiriyor.

Flick de burada devreye giriyor, örneğin 60 kare/saniye ile çalışan bir video oyunu için ekran kartının her 16.667 milisaniyede yeni bir render oluşturması gerekiyor. Bu tam bir sayı olmadığı için programcıların başını çok ağrıtan bir problem. Bir çok oyunun 30 fps'den 60 fps'ye dönüştürülürken yaşanan sorunlar birimlerin uyumsuzluğundan kaynaklanıyor. Ancak flick'ler sayesinde 60 fps tam olarak saniyede 11,760,000 flick render etmesi gerekiyor. Bu veri de programcıların işini kolaylaştırıyor.

Kısacası, eğer programcı değilseniz, zaman konusunda endişelenmenize gerek yok, ama eğer programcıysanız işiniz zamanlama bakımından çok daha kolay hale gelebilir.



