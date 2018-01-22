Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Facebook yine değişiyor! Bakın artık ne göreceksiniz?

Facebook yine değişiyor! Bakın artık ne göreceksiniz?

Hürriyet Haber
22.01.2018 - 06:31 | Son Güncelleme:

Facebook, haber kaynağınızı yanlış bilgilerden kurtarmak için bir ince ayar daha yapıyor!

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook'ta geçirdiğimiz zamanı "iyi geçirmemiz" için haber kaynağında haberler yerine arkadaşlarımızın paylaştıklarına odaklanacaklarını geçen hafta duyurmuştu. Zuckerberg ikinci bir duyuru yaparak "güvenilir kaynakları" topluluktan gelen geri bildirime göre tanımlamaya çalışacaklarını söyledi.

Değişiklikler, akışlarda görünen haberlerin sadece yüzde 4-5'ini değiştirecek olsa da sosyal ağın amacı, "sansasyonelleşme, yanlış bilgi ve kutuplaşmaları" engellemek. Facebook'un haber kaynağından sorumlu ürün yönetimi başkan yardımcısı Adam Mosseri, Wall Street Journal'a şunları söyledi:

"Bu takip etmemiz gereken ilginç ve zor bir şey çünkü hangi haber kaynağının güvenilir, hangilerinin güvensiz olduğuna karar verebileceğimizi sanmıyorum, aynı şekilde neyin doğru olduğuna ve neyin doğru olmadığına karar verebileceğimizi de sanmıyorum." Facebook, medya, kullanıcı ve düzenleyicilerin Facebook'ta görünen bilgiler üzerinde giderek artan baskısı karşısında, kullanıcılarından yardım alma yolunu birinci sıraya yerleştirecek.

Bununla birlikte Mosseri, kullanıcı puanlamalarının haber kaynağındaki haberleri sıralamak için kullandıkları ağırlıklardan sadece biri olmayı sürdüreceğini söylüyor. Firma, yaptığı değişikliklerle sevdiğiniz ve güvendiğiniz kaynaklardan daha çok haber görmenizi sağlayacak. Facebook, yayıncıların güvenilirlik puanlarını yayınlamayı düşünmüyor çünkü firmaya göre bu veri tek başına haber kaynağında konumlandırılma hakkında yeterli bilgi sağlamıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: 7 YANLIŞ TEKNOLOJİ KEHANETİ


Etiketler: algoritma , sosyal medya
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri