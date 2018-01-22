Facebook yine değişiyor! Bakın artık ne göreceksiniz?

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook'ta geçirdiğimiz zamanı "iyi geçirmemiz" için haber kaynağında haberler yerine arkadaşlarımızın paylaştıklarına odaklanacaklarını geçen hafta duyurmuştu. Zuckerberg ikinci bir duyuru yaparak "güvenilir kaynakları" topluluktan gelen geri bildirime göre tanımlamaya çalışacaklarını söyledi.

Değişiklikler, akışlarda görünen haberlerin sadece yüzde 4-5'ini değiştirecek olsa da sosyal ağın amacı, "sansasyonelleşme, yanlış bilgi ve kutuplaşmaları" engellemek. Facebook'un haber kaynağından sorumlu ürün yönetimi başkan yardımcısı Adam Mosseri, Wall Street Journal'a şunları söyledi:

"Bu takip etmemiz gereken ilginç ve zor bir şey çünkü hangi haber kaynağının güvenilir, hangilerinin güvensiz olduğuna karar verebileceğimizi sanmıyorum, aynı şekilde neyin doğru olduğuna ve neyin doğru olmadığına karar verebileceğimizi de sanmıyorum." Facebook, medya, kullanıcı ve düzenleyicilerin Facebook'ta görünen bilgiler üzerinde giderek artan baskısı karşısında, kullanıcılarından yardım alma yolunu birinci sıraya yerleştirecek.

Bununla birlikte Mosseri, kullanıcı puanlamalarının haber kaynağındaki haberleri sıralamak için kullandıkları ağırlıklardan sadece biri olmayı sürdüreceğini söylüyor. Firma, yaptığı değişikliklerle sevdiğiniz ve güvendiğiniz kaynaklardan daha çok haber görmenizi sağlayacak. Facebook, yayıncıların güvenilirlik puanlarını yayınlamayı düşünmüyor çünkü firmaya göre bu veri tek başına haber kaynağında konumlandırılma hakkında yeterli bilgi sağlamıyor.



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