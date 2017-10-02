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    Facebook yakında yüzünüzü tanıyacak ve bakın ne yapacak?

    Hürriyet Haber
    02.10.2017 - 09:51 | Son Güncelleme:

    Sosyal medya devi Facebook kendisine ait yüz tanıma teknolojisini geliştiriyor.

    Facebook yüz tanıma özelliği ile hesabınızı geri kazanmak için kullanılacak bir güvenlik önlemi olarak geliştiriliyor. Hali hazırda kullanılan yöntemde kısa mesaj veya e-posta gerekli oluyor.

    Bu ikisine erişiminiz olmadığı zamanlarda oldukça işe yarayabilir. Şirket tarafından doğrulanan özellik sayesinde hesap kurtarma işlemi hızlı ve kolay bir hale getirileceği söyleniyor. Opsiyonel olarak sunulacak yüz tanıma özelliği için mevcut kullandığınız cihaz ile giriş yapmanız gerekiyor.

    Yüz tanıma teknolojisi verimli bir şekilde kullanılmaya başlar ve hackerlar tarafından altadılmazsa, Facebook bu özelliği daha fazla kişi için kullanıma açmayı planlıyor. Sosyal medya devi yıllardır kilitlenen hesaplar içi farklı yöntemler sunmaya çalışıyor.

    Biyometrik verilerle akıllı cihaz ve hesap güvenliği üzerine bir çok çalışma mevcut. Samsung’un retina taraması, iPhone X ile tanıtılan FaceID gibi teknolojiler hali hazırda kullanılıyor. Facebook’ta bu teknolojilere ayak uyduracağa benziyor.

    Etiketler: facebook , yüz tanıma teknolojisi , face id , sosyal medya
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