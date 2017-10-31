Facebook ve TOBB'dan Türkiye'deki kadınlar için iş birliği

SheMeansBusiness'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Facebook, kendi işlerini kuran ve yeni girişimci olmak isteyen kadınları desteklemek üzere başlattığı kapsamlı küresel projesi #SheMeansBusiness projesini Türkiye'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile birlikte hayata geçirecek.

#SheMeansBusiness projesi kapsamında önümüzdeki yıl boyunca on farklı şehirde beş binin üzerinde kadın girişimciye, Facebook ve Instagram'dan işlerini büyütmek için nasıl faydalanacaklarını da kapsayan eğitimler verilecek. Proje ile TOBB ve Facebook, Türkiye'nin dört bir yanındaki kendi işini kurmak isteyen kadınlara ilham vermeyi ve kadın girişimcilere işlerini bir adım daha öteye taşımaları için gerekli bilgi, beceri, bağlantı ve teknolojiyi sunmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dünyanın yeni bir sanayi devrimini yaşadığını belirterek, birinci sanayi devriminde, 18'inci yüzyılda üretim alanında erkeklerin kadınlardan daha avantajlı olduğunu belirtti.

O dönem fabrika işçilerini kas gücü avantajı nedeniyle çoğunlukla erkeklerin oluşturduğunu anımsatan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Birinci sanayi devriminde üretimin organizasyon biçimi kadınları ekonomide dezavantajlı bir konuma düşürmüştü. Yeni sanayi devriminde ise işler değişiyor. Kas gücünün yerini akıl ve dijital teknolojilerdeki yetkinlik almaya başladı. Bu Türkiye için büyük, çok önemli bir fırsattır. Birincisi Türkiye genç nüfusu sayesinde dijital çağa çok daha kolay uyum sağlayacak ülkelerin başında gelmektedir. İkincisi ise ekonomik hayatta yeteri kadar yer alamayan kadınlar, dijital teknolojiler sayesinde gerek girişimci gerekse de profesyonel olarak öne çıkabilirler.

İşte Facebook ile birlikte gerçekleştirdiğimiz proje bunu hedefliyor. Bugün girişimcilik ikiye ayrılıyor. Bir tarafta geleneksel yöntemlerle kısıtlı kalanlar, diğer tarafta ise dijital platformları etkin kullanıp ürün ve hizmetlerini dünyaya pazarlayanlar olacak. Türkiye'deki girişimcilerin ikinci grupta olmasını istediğimiz için bu projeye başlıyoruz. Proje sonunda Facebook ve Instagram sayesinde işlerini büyütme yetkinliğine sahip beş bin kadın ortaya çıksın istiyoruz. TOBB olarak kadın girişimcilere yönelik pozitif ayrımcılık yapmaya devam edeceğiz."

"Kadınlar güçlendiğinde, ekonomi de güçlenir"

Türkiye’nin gün geçtikçe zenginleşen girişimci ekosistemini tebrik eden Facebook Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı Nicola Mendelsohn, kadınların güçlenmesi halinde ekonominin de güçlendiğini aktardı.

Nicola Mendelsohn, bu yüzden Facebook olarak kendi işlerini kuran ve başarıyla yürüten kadınları kutladıklarını ve bir gün kendi girişimlerine imza atmak isteyen kadınlara yardımcı olacak kaynakları sunmak için çalıştıklarını belirterek, "Türkiye'de her ay 44 milyon kişi Facebook'u, 31 milyondan fazla kişi ise Instagram'ı ziyaret ediyor. Bu zengin topluluk Türkiye'deki KOBİ'lere, mevcut ve potansiyel müşterilerine doğrudan ulaşma fırsatı sunuyor. #SheMeansBusiness projesi ile Türkiye'deki kadın girişimcilerin bu fırsatlardan yararlanmalarını sağlamayı ve hayallerini büyütmek için onlara ilham vermeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş ise, "Kadınların başarısının sosyal ve ekonomik büyümenin güçlenmesi açısında büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Kendi işini kurmak isteyen kadın girişimciler için Türkiye'de büyük bir potansiyel var. Bu yüzden TOBB iş birliği ile Türkiye'de daha fazla kadın girişimciye ilham vermek için #SheMeansBusiness projesini hayata geçiriyoruz. Bu anlamlı projenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.