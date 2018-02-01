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Facebook ve Instagram'da bitcoin yasağı!

Hürriyet Haber
01.02.2018 - 06:33 | Son Güncelleme:

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, son dönemin en önemli teknolojik buluşlarından biri olan kripto paralar ile ilgili reklamlara yasak getirdiğini açıkladı. Dolandırıcılık olaylarına karşı bu kararı aldığını açıklayan Facebook, söz konusu yasağın Instagram'ı da kapsadığı belirtti.

Sosyal paylaşım ağı Facebook, salı günü yaptığı duyuruda dolandırıcılık olaylarına karşı koymak amacıyla kripto para reklamlarına yasak getirdiğini açıkladı. Yasak kararı Instagram için de geçerli olacak.

Facebook kripto para ve kripto para madenciliği için gerekli olan malzemelerin reklamlarının genellikle yanıltıcı olduğunu belirtti.

Facebook sözcüsü Business Insider'a yaptığı açıklamada, yeni kuralın yalnızca kripto para birimleri veya şifreleme araçları satmaya çalışan anahtar kelimeleri değil kripto para birimleri ile ilgili tüm reklamları yasakladığını söyledi. Bu nedenle, Bitcoin cüzdanlarına yönelik reklamlarla birlikte, örneğin Ethereum madenciliği için gerekli olan donanımların reklamları da yasaklandı.

Facebook yöneticisi Rob Leathern ise konu hakkında yaptığı açıklamada, “İnsanların, aldatılmadan veya aldatılmaktan korkmadan Facebook reklamlarıyla yeni ürün ve hizmetleri keşfetmeye ve bunları öğrenmeye devam etmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Facebook'un 2017'nin ilk çeyreğine ait raporlarına göre, 2016'nın ilk çeyreğinde 5,2 milyar dolar olan reklam gelirleri, 2017'de aynı döneMde 7,86 milyar dolara ulaşarak yüzde 51 artış kaydetmişti. 2017 yılının ilk çeyrek reklam gelirlerinin yüzde 85'ini oluşturan mobil reklamların payı da 2016'nın aynı döneminde yüzde 82 olarak açıklanmıştı.

FACEBOOK'UN HEM GELİRİ HEM KULLANICISI ARTTI

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebook, 2017'nin dördüncü çeyreğinde net kar ve gelirinin arttığını da duyurdu. Facebook'un net karı geçen yılın ekim-aralık döneminde yüzde 19,6 artışla 4,27 milyar dolara ulaştı. Bir önceki senenin aynı döneminde şirket 3,57 milyar dolar net kar elde etmişti. Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı 2017'nin dördüncü çeyreğinde ortalama 1,4 milyar kişi olurken bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 yükseldi.

Etiketler: facebook , instagram , yasak , uygulama
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